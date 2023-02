Jak se staví sen v domě, kde v děsivé kuchyni chybí voda i odpad

Paní Jana byla jedináček, kterého maminka rozhodně neopečovávala. Manželství jí vydrželo pouze rok, ale byla šťastná za syna Jaroslava. Když těžce onemocněl její tatínek, pomáhal jí syn ze všech sil, maminka byla od 36 let v invalidním důchodu a péči o manžela nechala zcela na dceři a vnukovi. A co víc, dělala dluhy.

Kuchyňská linka byla v dezolátním stavu.

Aby Jana vše finančně utáhla, brala si dvanáctihodinové směny, a to i o víkendech. Před šesti lety ji postihla obrovská tragédie – do té doby zcela zdravý syn Jaroslav (31) zemřel v nemocnici po čtyřech dnech na oboustranný zápal plic.

Za pár let prohrál svůj souboj s nemocí i tatínek, kvůli kterému Jana odešla ze zaměstnání, aby se o něho mohla postarat. Byl čtrnáct let ležícím pacientem, maminka zemřela rok po něm. Jana málem přišla i o dům kvůli matčiným dluhům, dostala se do insolvence. Nakonec vše splatila, ale za vysokou cenu – v loňském roce musela na onkologickou operaci žaludku. Je proto v invalidním důchodu, navíc trpí astmatem.

Není divu, že na rekonstrukci a zařízení domu jí nezbývají síly ani peníze. Kamarádka (také Jana) ji proto přihlásila do pořadu Jak se staví sen – Extra. Pomoci mají designérky Hana Šmejkalová a Jaroslava Hájková.

Ta nešťastná kuchyň…

Jana sotva zvládla zaplatit kvůli péči o rodiče předělání koupelny, aby byla bezbariérová. Na kuchyň finance neměla. Linka se doslova rozpadá, chybí voda i odpad. Proto si od designérek přála nejvíce právě proměnu kuchyně. Jana topí plynem, bojler má v koupelně za kuchyní, takže si myslela, že natažení vody nebude problém.

Jenže co s odpadem? Naštěstí záchrana přišla v podobě souseda instalatéra, který designérkám ukázal, kde je na dvorku ukrytá odpadní trubka, a dokonce se postaral s dalšími sousedy o napojení. Paní Janu mají totiž ve vsi všichni rádi – pomáhá sousedům i dnes, třeba pohlídat děti.

Niku doplnily police s podsvícením.

„Při bližším zkoumání se ukázalo, že jsou zde poměrně zásadní problémy, které by nám mohly proměnu úplně zhatit. Chybějící voda a odpad v kuchyni, původní elektroinstalace, do které se nám elektrikáři báli vůbec zasáhnout, nebo stěny a stropy křivé tak, že posadit k nim kuchyňskou linku bylo skoro nemožné,“ hodnotí náročnou proměnu designérky Hana Šmejkalová a Jaroslava Hájková.

Navíc si lámaly hlavu, zda by nešlo něco udělat s celkovou dispozicí, aby se přes ložnici nemuselo chodit do kuchyně. To se však ale bohužel ukázalo vzhledem k omezenému času jako nerealizovatelné.

Velkou výzvou byly také stávající dveřní otvory v nosných stěnách, které nešly rozměrově přizpůsobit. Muselo se tedy hledat řešení, jak zachovat alespoň stávající šířku průchodu při osazení nových zárubní. „Kdyby byl dostatek času, celý prostor by si určitě zasloužil kompletní přeštukování stěn i stropů, aby se povrchy srovnaly,“ přiznávají designérky.

Pro paní Janu autorky proměny vytvořily interiér ve venkovském stylu, inspirovala je řada klasických prvků, které doma měla, jako třeba staré malované kořenky nebo kolovrátek. Jako jeden z hlavních motivů zvolily dekorativní dlažbu, kterou použily ve vstupní chodbě, ale také jako obklad za kuchyňskou linku. Jako spojovací prvek se pak celým interiérem táhne kovový motiv mědi, která k venkovu patří. A to jak třeba na detailech v kuchyni, tak na svítidlech anebo v podobě dominantní stěrky na stěnách ve vstupní chodbě a v obývacím pokoji.

Pohovku v obývacím pokoji lze rozložit, má nastavitelné opěrky hlavy i úložný prostor.

„Také nábytek jsme vybíraly tak, aby ladil s velmi teplými tóny mědi a odrážel klasický styl venkova bez toho, aby byl otrocky rustikální. Objevují se na něm tak prvky přírodního dřeva, béžovošedé barvy a drobné černé detaily, které nás oklikou vrací zpět k motivu na keramické dlažbě,“ dodávají Hana Šmejkalová a Jaroslava Hájková na závěr.

Z původního vybavení tak nezůstalo skoro nic, zachoval se pouze praktický nábytek ve vstupní chodbě domu. Zajímavým prvkem v interiéru je potom osvětlená kamenná stěna za TV, která byla velkým snem majitelky domu.

V deseti nových dílech pořadu dvacáté první série pořadu Jak se staví sen – Extra diváky provází opět moderátorka Iva Kubelková, do proměn se zapojí dvanáct designérů. Premiérové díly můžete sledovat v novém čase, a to každý pátek ve 22:00 na Primě.

Předsíň po proměně dostala praktickou dlažbu, zachováno zůstalo pár kusů praktického nábytku. Posuvné dveře vedou do obývacího pokoje.