Majitelka chce doplatit 30 tisíc za vodu. Nemám smlouvu ani vyúčtování

V bytě jsem původně žila s rodiči. Je to nebytový prostor, který si máma s tátou na vlastní náklady zrekonstruovali a upravili tak, aby se zde dalo dobře bydlet. Rodiče se posléze odstěhovali.

V bytě jsem zůstala, přistěhoval se partner a narodily se nám dvě děti. Náš „byt“ je v horním patře domu, ve kterém jsou v přízemí kanceláře a ještě jeden malý byt. Nemovitost má jen jeden elektroměr a jeden vodoměr.

Majitel zemřel a dům zdědily jeho děti. Novou majitelku jsem čtyři roky uháněla, abychom spolu sepsaly nájemní smlouvu. K tomu jsem jí přesvědčila až letos.

Během našeho setkání mi oznámila, že budeme muset doplatit 30 tisíc za vodu, a to zpětně za dva roky. Vyúčtování jsme ale nikdy žádné neviděli, ani za vodu, ani za elektřinu. Doplatek chce ale jen za vodu a jen za dva roky.

Mysleli jsme si, že se zálohy platí s nájmu, který každý měsíc posíláme. Nelíbí se nám, že nás tak zadlužila. Má na tento nedoplatek nárok?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že je nájem po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou (podle § 2238 občanského zákoníku). Je přitom možné sjednat, že k obývání bude pronajat i jiný než obytný prostor, přičemž v daném případě je pronajímatel a nájemce zavázán stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. Vzhledem k uvedenému tak uplynutím tří let došlo právní fikcí k uzavření nájemní smlouvy na prostor nacházející se v horním patře, i když smlouva nebyla sepsána písemně.

Vyúčtování služeb

Způsob rozúčtování cen a úhradu za služby stanoví zákon č. 67/2013 Sb., jímž se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Pro posouzení povinnosti předkládat vyúčtování a hradit případné nedoplatky za služby, je důležité, jakým způsobem jste si s pronajímatelkou (v minulosti s jejím otcem) sjednala hrazení služeb.

Tato povinnost se vztahuje pouze na případy, kdy byla sjednána úhrada záloh za jednotlivé služby. Naopak při sjednání paušální platby za služby, případně sloučení nájemného a platby za služby do jedné paušální částky, nemá pronajímatel povinnost předkládat vyúčtování a nájemce není povinen hradit nedoplatky za služby.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou, nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. U takových nájmů se platby za tyto služby musí vždy vyúčtovat.

Pokud nebyla s pronajímatelkou v období před uzavřením písemné smlouvy, která byla uzavřena až letos, výslovně sjednána doba trvání nájemního vztahu, došlo k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. V takovém případě tíží pronajímatelku povinnost vyúčtovat služby za dodávku vody, i pokud byla sjednána paušální platba zahrnující jak nájemné, tak platby za služby.

Úhrada nedoplatků

Pronajímatelka má povinnost předložit vyúčtování vztahující se k vámi pronajatému prostoru, v němž musí uvést skutečnou výši nákladů na služby se všemi potřebnými náležitostmi tak, aby vše bylo přehledné a zřejmé.

Vendula Ciběnová Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Působí jako samostatný advokát v AK Ciběnová.

Zaměřuje se především na právo nemovitostí (převody nemovitostí, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, nájemní smlouvy, spory související s nemovitostmi) a závazkové (smluvní) právo.

Úhrada nedoplatků se provádí v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování. V souvislosti s předložením vyúčtování máte možnost do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování předložit pronajímatelce námitky k obsahu vyúčtování.

Jelikož vám pronajímatelka doposud nepředložila žádné vyúčtování vztahující se k dodávce vody, nemohl se tak stát nedoplatek za vodu splatným a pronajímatelka tak není za současného stavu oprávněna požadovat úhradu daného nedoplatku za vodu.

Navíc pokud pronajímatelka včas nedoručí vyúčtování, je povinna zaplatit vám pokutu, přičemž výše pokuty zpravidla činí 50 korun za každý započatý den prodlení.