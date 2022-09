Majitelka bytu mi odmítá vrátit kauci. Vymalování prý stálo dvacet tisíc

Dohoda s majitelkou bytu o vymalování byla chyba. Neměla jsem to dělat. Poslední den nájmu, při předávání bytu, mi bylo sděleno, že z kauce se mi nic nevrátí, protože taková byla cena malířských prací. Kauce byla dvacet tisíc korun. Od té doby chci po majitelce doklad o nákladech, ale marně. Mám ještě nějakou možnost se bránit? Jde mi hlavně o princip a nefér jednání. A jak tomu v budoucnu předejít.

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Pronajímatel má povinnost při skončení nájmu vrátit kauci, od které může odečíst, co mu případně nájemce z nájmu dluží. Přímo v nájemní smlouvě zpravidla bývá uvedeno, na co může pronajímatel kauci použít a jakým způsobem má o tomto informovat nájemce.

Jestliže jste se s pronajímatelkou dohodla, že byt bude vymalován na vaše náklady a tyto budou odečteny z kauce, bude pronajímatelka povinna prokázat uzavření takovéto dohody.

V případě, že by toto pronajímatelka nebyla schopna prokázat, mohla by z vaší kauce strhnout náklady na vymalování pouze tehdy, pokud šlo o poškození bytu, které pronajímatelka reklamovala při odevzdání bytu. Za předpokladu, že by náklady na vymalování bytu byly vynaloženy v souvislosti s běžným opotřebením bytu, nebude pronajímatelka v případě neprokázání zmíněné dohody oprávněna započítat náklady na vymalování na složenou kauci.

Vždy je však pronajímatelka oprávněna požadovat úhradu jen těch nákladů, které vynaložila, přičemž je povinna nájemci vynaloženou částku prokázat. Vzhledem k uvedenému jste tak oprávněna požadovat po pronajímatelce předložení dokladů prokazujících vynaložené náklady. Zároveň pronajímatelka je povinna provést vyúčtování složené kauce tak, aby bylo patrné, na co byla kauce použita a kolik případně bude vráceno při skončení nájmu.

Z důvodu, že vám pronajímatelka nedoložila potřebné doklady a nebylo z její strany provedeno jednostranné započtení na slouženou kauci, vyzvala bych pronajímatelku k vrácení celé složené kauce.

Nejlépe prostřednictvím právního zástupce, jelikož by to mohla být pro pronajímatelku motivace k předložení příslušných dokumentů. Zároveň můžete po pronajímatelce požadovat ode dne poskytnutí této kauce úroky ve výši zákonné sazby.

V budoucnu se pak dá předejít těmto situacím tak, že si sama zajistíte vymalování předmětného bytu, budete-li k tomuto povinna. Ne vždy je totiž nájemce povinen byt vymalovat. Další možností je domluvit se sice s pronajímatelkou na provedení výmalby, ale zároveň si sjednat i limitaci nákladů, které budou vynaloženy na vymalování předmětného bytu.