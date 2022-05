Majitelka zvyšuje platby za energie. Vyúčtování jsme ale nikdy neviděli

Před třemi lety jsme se nastěhovali do nájemního bytu. Paní domácí tehdy po nás chtěla měsíčně jedenáct tisíc korun včetně energií, která má napsané na sebe. S tím jsme souhlasili, ale nenapadlo nás se zeptat na výši záloh. Po roce nám napsala, že máme nedoplatek za elektřinu a plyn. Vše jsem doplatili a souhlasili jsme i s navýšením o tisíc korun měsíčně.

Letos v lednu nám opět napsala, že máme nedoplatek za elektřinu. Vlastníme velké terárium, elektřina zdražila, tak jsme neprotestovali. Majitelka požaduje o dalších patnáct set korun měsíčně víc.

Napsala jsem jí, že samozřejmě souhlasíme, že co jsme spotřebovali, to zaplatíme, ale ať je tak hodná a pošle vyúčtování. Chceme se na něj podívat a uložit si ho. Od té doby je ticho.

My platíme již nyní 13 500 korun měsíčně, ale vyúčtování nikde. Je majitelka povinná nám vyúčtování ukázat? A to i tehdy, když jsme toto nedali do smlouvy?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

I když není předložení vyúčtování upraveno v nájemní smlouvě, může i tak mít pronajímatel povinnost ho předložit nájemci. Bude však záležet na tom, jakým způsobem bylo sjednáno hrazení služeb. Povinnost pronajímatele předkládat vyúčtování je upravena v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů.

Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy byla sjednána úhrada záloh za jednotlivé služby. Pronajímatel musí předložit vyúčtování nejpozději do

čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. V tomto vyúčtování je pronajímatel povinen uvést skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

Takovou povinnost však pronajímatel nemá, pokud byla částka nájemného a částka za služby sloučena do samostatné paušální částky, přičemž jako samostatnou paušální platbu lze sjednat i pouze platbu za poskytované služby.

To znamená, že pronajímatel není oprávněn požadovat po nájemci úhradu nedoplatku na službách. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze však do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod. U takových nájmů se platby za tyto služby musí vždy vyúčtovat.

Vendula Ciběnová Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Působí jako samostatný advokát v AK Ciběnová.

Zaměřuje se především na právo nemovitostí (převody nemovitostí, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, nájemní smlouvy, spory související s nemovitostmi) a závazkové (smluvní) právo.

Zda paní majitelku (pronajímatele) tíží povinnost předložit vám vyúčtování se tedy odvíjí od přesného znění nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě jste si s pronajímatelkou sjednali částku jedenáct tisíc korun měsíčně. Je-li ve smlouvě stanovena jediná částka jedenáct tisíc korun, nelze automaticky dospět k závěru, že jde o paušální částku zahrnující nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Ve smlouvě je potřeba výslovně ujednat, že částka jedenáct tisíc korun zahrnuje jak nájemné, tak náklady za služby. V opačném případě by totiž tato částka představovala nájemné s tím, že by nedošlo ke sjednání částky za služby, pronajímatel by mohl žádat úhradu za služby spojené s užíváním bytu a měl by povinnost předložit vyúčtování.

Jestliže jste si s pronajímatelkou v nájemní smlouvě sjednali, že částka jedenáct tisíc korun zahrnuje nájemné i částku za služby, pak jde o paušální částku a pronajímatelka vám není povinna předkládat vyúčtování. Vy naopak nejste povinni hradit pronajímatelce nedoplatky na službách.