Bydlím v nájmu a platím všechny opravy. Co můžu chtít po majiteli?

Kolega v práci mě upozornil, že bych si tyto náklady za opravy mohla nechat proplatit u majitele bytu. Ale nevím, jak mám postupovat. Ve smlouvě nic o opravách nemám.

Navíc od hodinového manžela nemám doklad, účet ani fakturu. Prostě přišel, opravil, já platila hotově a byla jsem ráda, že vše opět funguje. Můžete mi prosím poradit, jak mám nejlépe postupovat a na co mám nárok?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Udržování bytu je v určité míře rozděleno mezi pronajímatele a nájemce. Pronajímatel má povinnost udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Pro určení, zda máte nárok na proplacení vynaložených nákladů u pronajímatele, je tedy důležité, zda dané opravy lze považovat za drobné opravy, nebo nikoliv.

Jelikož nemáte v nájemní smlouvě uvedeno nic o opravách, použije se pro vymezení toho, co se rozumí pod pojmem běžná údržba a drobná oprava nařízení vlády č. 308/2015 Sb. V tomto nařízení jsou drobné opravy vymezeny jednak konkrétním výčtem činností, ale také limitací výše nákladů pro jednu opravu.

Dle tohoto nařízení se považují za drobné opravy například opravy dveří a oken, opravy vrchních částí podlah, opravy kuchyňských linek, sporáků, dřezů apod. Za drobné opravy se považují i činnosti nevyjmenované v tomto nařízení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku

jeden tisíc korun.

Pokud by však vynaložený součet nákladů za drobné opravy přesáhl v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m² podlahové plochy pronajatého bytu, tak se další opravy v daném kalendářním roce nepovažují za drobné opravy a takové opravy je povinen hradit pronajímatel.

Zmiňovaná výměna dřezové baterie nebo oprava kuchyňských dvířek bude spadat pod drobné opravy definované ve výše uvedeném nařízení vlády. Vzhledem ke skutečnosti, že drobné opravy bytu zajišťujete vy jako nájemce, nebudete tak mít nárok na proplacení nákladů. Jedině by musela nastat situace, kdy by náklady na provedené opravy přesáhly roční limit nákladů za drobné opravy. Oprava pračky není v nařízení výslovně zmíněna, tudíž pokud náklady na opravu budou přesahovat jeden tisíc korun, je pronajímatel povinen zajistit opravu nefunkční pračky, která je součástí pronajímaného bytu.

U oprav, které je povinen zajistit pronajímatel, musíte tyto opravy pronajímateli oznámit, jelikož se většinou nemá jak jinak dozvědět o nutnosti jejich provedení. Pronajímatel tedy musí dostat možnost posoudit danou závadu. Jestliže takto nebudete postupovat a odstraníte danou vadu sama bez nahlášení pronajímateli, nebudete mít nárok na náhradu vynaložených nákladů.

V případě, že by pronajímatel odmítl odstranit vadu nebo takovou vadu neodstranil včas a řádně, můžete vadu sama odstranit a žádat náhradu odůvodněných nákladů.

Vendula Ciběnová Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Působí jako samostatný advokát v AK Ciběnová.

Zaměřuje se především na právo nemovitostí (převody nemovitostí, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, nájemní smlouvy, spory související s nemovitostmi) a závazkové (smluvní) právo.

Můžete také případně žádat i slevu z nájemného po dobu trvání vady, která nebyla včas odstraněna. Předpokladem nároku na slevu z nájemného je však to, že vada ztěžuje užívání bytu podstatným způsobem a že nedošlo ze strany nájemce k odstranění vady. Jde však o závažnější vady, přičemž porucha pračky takovou závadou nebude.

V případě, že v bytě zjistíte, že je potřeba něco opravit a nepůjde o opravu výslovně zmíněnou v nařízení vlády a vy si nebudete jistá, zda náklad na opravu přesáhne částku jeden tisíc korun, bude vždy lepší potřebu takové opravy nahlásit pronajímateli.

Pokud pronajímatel odmítne zajistit opravu a vy si tak opravu zajistíte sama, splníte takto svou oznamovací povinnost vůči pronajímateli pro případ, že by náklady na opravu přesáhly jeden tisíc korun a vy jste chtěla tyto náklady po pronajímateli uhradit. Také doporučuji si do budoucna uschovávat fakturu nebo příjmový doklad při platbě v hotovosti.

V případě, že by pronajímatel odmítl náklady proplatit, nezbylo by, než celou záležitost řešit u soudu podáním žaloby na zaplacení vynaložených nákladů. Soudu by bylo nutné prokázat výši vynaložených nákladů, což by bez účtenky nebo faktur bylo obtížnější.