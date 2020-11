Monika Absolonová propadla chalupaření. Bez rekonstrukce to však nepůjde

Před nedávnem se Monika Absolonová na svém Instagramu pochlubila, že chce rodině dopřát klid a životní tempo vesnice. „Já i Tomáš jsme vyrůstali na venkově. Když se narodil Táďa, rozhodla jsem se, že chci, aby měl stejné dětství jako my. Narozením Matouška se moje touha ještě zvětšila a začala akce hledání chalupy. Trvalo to pět let a dnes jsme od té naší dostali klíče,“ napsala na svůj profil.

To však netušila, co ji čeká. Na sociálních sítích pravidelně zásobuje své fanoušky informacemi o pokroku, jaký při rekonstrukci udělali. Nedávno se svěřila, že se v nejbližší době nejspíš nepodaří opravit chalupu do takového stavu, jaký by si zpěvačka přála.



„Původně jsem myslela, že na to vlítnem a bude to raz dva, ale rekonstrukce se odkládá do doby, než vyřešíme všechny úřední záležitosti,“ přiznává Monika Absolonová.

Nyní ji čeká vyřizování a běhání po úřadech, a to vyžaduje hodně času i trpělivosti. „Žádosti, povolení a tak dále,“ uvedla zpěvačka. „Původně jsem myslela, že když mám teď víc volna, že to zvládnu sama… ale myslím, že mám jen jedny nervy,“ dodala rozhořčeně.

Kvůli pandemii koronaviru musela zpěvačka omezit některé své pracovní závazky a tím pádem klesly i její příjmy „Těžko říct, kdy budu moci normálně pracovat, a tak na to všechno, co nás čeká, nebude dostatek financí,“ napsala zpěvačka k fotografii chalupy.

Nutno dodat, že si dopředu nedokázala představit, jak nákladné jsou rekonstrukce starších budov a že na všechny opravy, které plánuje, bude potřebovat částku v řádech milionů. „Já upřímně vůbec netušila, kolik stojí střecha, krovy, zateplení, rozvody elektřiny, vody a tak dále,“ napsala svým příznivcům na sociální síti.

