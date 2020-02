Pražský luxus. Ze tří bytů vznikl mezonet jako z hollywoodského filmu

Bydlení v centru Tomášovi vyhovuje. Přestože vyrostl v rodinném domě, nedá na byt dopustit. „Nikdy jsem nebyl kutil ani zahradník, nemám na to čas. Místo chalupaření raději cestujeme,“ říká. V bytě s užitnou plochou dvou běžně velkých domů zainvestoval do technologií, designu a řemeslné práce. Nezávidí kamarádům, kteří postavili domy za Prahou a tráví v autě hodinu cestou do práce. Už když dojížděl na gymnázium, vnímal to jako ztrátu času. Prahu má rád, neměnil by.