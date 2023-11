Na půdě sto let staré vily vznikl úžasný mezonet plný světla

„Podařilo se nám vytvořit vzdušný byt s plochou sto osmdesát metrů čtverečních s koupelnou, technickou místností, pracovnou, dvěma dětskými pokoji, ložnicí a velkou obytnou místností spojenou s kuchyní a jídelnou,“ popisuje výsledek Filip Hank ze společnosti Flipcom stavby, která se na rekonstrukce zaměřuje.

Úložný prostor pod schody

Výsledek projektu přihlásila firma do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Devátý ročník soutěže je již otevřený, architekti a interiéroví designéři z Česka i Slovenska už mohou hlásit své projekty dokončené v roce 2023, a to až do 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhne opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024.

Strop ve výšce šesti metrů

Centrem bytu se stal obývací prostor se šestimetrovým stropem, do kterého proudí přirozené světlo prakticky ze všech stran. Dva pokoje (pracovna a dětský pokoj) jsou důmyslně schované za nábytkovými stěnami. Vstup do jednoho je součástí kuchyňské linky, do druhého vedou dveře, které jsou součástí zrcadlové stěny v předsíni.

Prostorná kuchyňská část má jako pracovní a barovou desku použité přírodní dřevo. Kovová konstrukce je natřená na bílo a splývá se stěnami.

„Pro konečný výsledek bylo nutné vytvořit železnou konstrukci, která drží celé horní patro, aby se nezatěžovala střešní konstrukce. Ta však na sebe nemá strhávat pozornost, proto je natřená na bílo, aby působila jako součást stěn,“ upozorňuje Filip Hank.

Dominantním prvkem interiéru se stalo dřevo. I vzhledem k původním, víc než stoletým trámům, které byly v perfektním stavu. Přírodní dřevo bylo použité i jako pracovní a barová deska u kuchyňské linky, v jídelně je zase dominantní dřevěný stůl z jednoho kusu dřeva ze stoletého ořechu. Dřevěné schodiště doplňuje antracitové železné zábradlí, které navazuje na antracitové prosklené stěny v pokojích.

Majitelé nechtěli, aby se dominantou obývacího prostoru stala televize, proto je stahovací plátno schováno za jedním trámem. Navíc je celý byt „prošpikován“ chytrou domácností, takže lze hlasově či přes aplikace ovládat všechna světla, topení, klimatizaci, některá střešní okna i domácí kino.

Svítidla Soap jsou od tuzemského výrobce Bomma.

Aby obývací prostor nebyl zastavěný nábytkem, je jako úložný prostor bezezbytku využitý i prostor pod schodištěm a šikminy v předsíni.