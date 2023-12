Z obrovitého bytu vznikly dva pro třígenerační rodinu. Vejminek má 145 m2

„Když se klient, na jehož přání se spojily dva byty, rozhodl nakonec koupi nerealizovat, nastal majiteli problém: jak naložit s nemovitostí o výměře 365 m², navíc s terasou a zahradou 160 m²? Po konzultaci potřeb s architektem Galem Karagulou, naším vedoucí architektem, byla volba jasná. Byty je nutné znovu rozdělit, aby se tam vešla velká třígenerační rodina,“ popisuje Diana James z developerské společnosti The Daramis Group.

Na terase prarodičů s plochou 35 m² byla instalována velká jacuzzi, kterou mohou využívat i v zimě, užívají si ji i vnoučata.

A pokračuje: „V dnešní době, v našem uspěchaném životním stylu a množstvím povinností, je pro nás zpravidla obtížné postarat se o starší generace a zajistit jim dostatek našeho velmi cenného času a zároveň se postarat o děti, práci a všechny další povinnosti. Majitel přišel se skvělým řešením, proč nebydlet vedle svých rodičů a zároveň vytvořit samostatný domov pro svou vlastní mladou rodinu jen o dveře vedle.“

Pokyn architektovi byl jednoduchý, ale komplexní: měl se přiblížit rozdílným potřebám všech cílových věkových skupin, které v bytech měly bydlet a navíc přihlédnout k přírodním krásám okolního prostředí.

Projekt přihlásila společnost The Daramis Group do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Devátý ročník soutěže je již otevřený, architekti a interiéroví designéři z Česka i Slovenska už mohou hlásit své projekty dokončené v roce 2023, a to až do 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhne opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024

Porcování bytu

Na kuchyňský ostrůvek navazuje velký jídelní stůl.

Na základě přání majitele se architekt rozhodl připravit větší byt mladé rodině s dětmi. Poskytl jim tak 220 m² vnitřního prostoru a 50 m² terasu pro možnost užít si nespočet letních aktivit v blízkosti řeky.

Prarodiče získali možnost bydlet ve velmi nadstandardním bytě o velikosti 145 m² s terasou 35 m², kde byla instalována velká jacuzzi, kterou mohou využívat i v zimě a poskytne i fantastickou příležitost zábavy pro vnoučata.

Zeď rozdělující byty byla vyrobena ze dvou vrstev se vzduchovou mezerou, pro zlepšení izolace zvuku a pro zdůraznění, že tyto dva byty jsou samostatnými celky.

Dále se architekt rozhodl změnit už tak velmi kvalitní prosklené rámové zábradlí za celoprosklené a nahradit okna ze standardních na panoramatická s hliníkovým rámem. Zrodil se tak ničím nerušený výhled na vycházející slunce, energickou řeku a krásu přírody na protějším břehu z libovolného místa bytu.

Aby ještě více uspokojil přání klienta být v jednotě s přírodou, byla k obývacímu pokoji ve větší jednotce připojena prosklená zimní zahrada, která umocňuje pocit možnosti úniku z ruchu velkoměsta.

Dřevo a sklo

Materiály, jako jsou přírodní dřevěné podlahy a obklad s dekorem kamene, byly zvolené tak, aby odrážely pocit obklopení přírodou. Minimalistický a zároveň zajímavý výběr nábytku nebrání výhledu, takže lze sledovat vše, co se odehrává za okny s trojitým zasklením.

V obou bytech použil architekt decentní bezrámové interiérové dveře. Pozornost upoutají i velké volně stojící vany, které představují rovnováhu mezi minimalismem a majestátností.

Zimní zahrada patří k většímu bytu.

Soulad s přírodou je v tomto případě považován za prioritu, nicméně je nutné vyzdvihnout také výhody moderních inovací a technologií, které zlepšují celkovou kvalitu bydlení.

Začlenění prvků, jako jsou bezdrátové pokojové termostaty, chytré ovládání klimatizace, automaticky ovládané venkovní žaluzie či chytré toalety jsou drobnosti, ale hrají zásadní roli v celkovém každodenním bydlení.

Dvě „království ve městě“, jak později popsal majitel, umožňují jejich obyvatelům plnit veškerá svá přání a potřeby, aniž by opustili prostor bytů. V nich jsou totiž také domácí fitness s vestavěnými saunami z kanadského cedru.