Mistr lidové kuchyně. Jiří Babica má doma místo obýváku rodinnou centrálu

Jiří Babica je nejen otcem a manželem, nýbrž i známým kuchařem, chovatelem zvěře a navíc i cestovatelem, sportovcem, spisovatelem a majitelem zmíněné nemovitosti.

„No, teď už se tomu dá říkat solidní nemovitost, ale v minulosti tomu tak rozhodně nebylo. Kdysi ji postavil můj děda a původně to bylo řeznictví. To bylo dole v přízemí, kde teď mám Ski servis a půjčovnu s prodejnou jetých lyží. Já jsem se v devětaosmdesátém roce oženil, přestěhoval se do Kolína nad Rýnem, kde jsem byl patnáct let, a tady žila moje sestra. Později chtěla dům prodat a postavit si barák v Říčanech, ale my jsme řekli ne, vyplatili ji a teď je to náš domov,“ odkryl Jiří historii domu.