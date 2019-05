Jak bydlí kuchař Filip Sajler: miluje hrnce a nože, ale také auta

Kde všude jste bydlel a kde žijete dnes?

V Praze 4, 10, na Praze-východ… A v současnosti s rodinou u Velkých Popovic, kam mě zlákaly les, vesnice, pohoda a klid. Kdybych měl popsat své bydlení jednou větou, tak to je Best place ever and more.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Jak máte doma zařízenou kuchyni?

Myslím, že pěkně. Vše je po ruce a mám tu samé věci, které miluji nejvíce, což jsou asi hrnce Mauviel a nože Kai. Rád vařím i doma a vše i tady musí být perfektní a precizní. Asi nejvíce věcí jsem si domů pořídil právě od Potten & Pannen zkrátka jen proto, že miluji vaření! Mám rád jejich značky, které nabízejí, chodím tam rád jako do cukrárny.

Co byste uvařil návštěvě, kdybyste chtěl udělat dojem?

Jako vždy to nejlepší, co si přejí. Vařím rád a vždy návštěvě na přání. Baví mě to a je to motivační.

Jaký je váš nejoblíbenější kus nábytku nebo doplňku?

Židle Merano s potahem z alcantary od značky TON. Máme je u jídelního stolu a myslím, že jsou to po klasických thonetkách další geniální židle. Máme je i v rámci Perfect Canteen, jsou úžasné.

Co máte doma od výtvarníka, průkopníka českého graffiti a street artového umění Pasty Onera?

Je toho opravdu hodně a ten příběh je dlouhý, vyrostli jsme vedle sebe z nuly a jsme nejlepší přátelé. Pasta je u nás vždy vítán, vážím si ho jako úžasného člověka a jsem rád, že ho mám tak blízko ve svém životě. Z umění, co mám od něj, mám nejradši tubu z Expa v Šanghaji, kterou nám teď repasuje.

Co si ještě vystavujete?

Vše, co souvisí s auty a motorsportem. Tchán Martin závodí patnáct let a je několikanásobný mistr ČR v disciplínách na okruzích i v jízdě do vrchu, moje manželka Gábina závodí zhruba deset let a je držitelkou čtyř cen Elišky Junkové, která je určena nejlepší ženě v motorsportu dané sezony.

Časem jsme vytvořili rodinný tým Liqui Moly Racing Team a tím pro mne před pár lety s Mitsubishi Lancer Evo X všechno začalo.

V roce 2014 jsem se stal vicemistrem v automobilových závodech do vrchu v rámci mistrovství ČR ve skupině N a do posledního závodu jsme bojovali s tchánem a manželkou o první tři místa, o něž jsme se podělili. Těším se stále na další zkušenosti.

Kterou věc byste chtěl mít u sebe v obývacím pokoji?

Porsche 911 GT3 R, ideálně závodní speciál, to by bylo wow.

Kde byste rád žil?

Za prvé tam, kde žiji, za druhé v jižním Tyrolsku a za třetí v Amalfi.

Co pro vás znamená slovo domov?

Všechno, je to pro mě to nejvíc.

Filip Sajler Filip Sajler patří díky úspěšnému pořadu Kluci v akci k nejznámějším českým kuchařům. Má za sebou praxi ve špičkových restauracích a cateringových společnostech v USA, Německu, Singapuru a v České republice. Absolvoval stáže a praxe u věhlasných a Michelinem oceněných šéfkuchařů jako je Yannick Alléno, Armand Arnand a Norbert Niederkopfler. Byl členem Národního kuchařského týmu AKC ČR. Je držitelem řady ocenění z kuchařských soutěží FHA Culinary cup Singapore, IGEHO Stuttgart, ScotHot Glasgow, World Culinary Championship Basil včetně trofeje z Kuchařské olympiády v Erfurtu. V současnosti je Filip Sajler CEO ve společnostech Perfect Canteen & Perfect Catering, které v roce 2006 založil. Soustředí se na fast fine restaurace, moderní firemní stravování a prémiový catering. Jde o 20 restaurací v Praze a středních Čechách, a cateringovou divizi. Ze své pozice se aktivně podílí na vedení společnosti a určuje směr jejího dalšího rozvoje.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.