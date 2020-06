Byt v dezolátním stavu proměnila zpěvačka k nepoznání. Vládne mu příroda

Naštěstí to pro Vláďu, manžela paní Dity, neznamenalo žádný velký problém. „On přijde do místnosti a okamžitě začne chrlit iks nápadů, až z toho množství variant oči přecházejí a představivost letí do světa fantazie,“ pochvaluje si pro zpěvačka, jež před třemi roky dbala při rekonstrukci nejen na to, aby byl byt útulný.

„Dalšími prioritami byly pohoda a teplo domova. Zároveň jsem chtěla, aby měl každý z nás svůj koutek, kam si může zalézt, aby doma opravdu znamenalo doma, tedy prostor klidu, pohody a bezpečí. Prostor, kam se těšíme a kde je radost žít,“ říká Dita Hořínková.

Na první pohled je vidět, že prostornému bytu vládne příroda, která se odráží v celém interiéru. „Kámen, dřevo, přírodní motivy. V přírodě je pro nás životodárná síla, a tak jsme si ji přinesli i domů. Často, když jedeme někam na výlet, zastavíme a hodíme zpátečku, abychom se vrátili pro ten nádherný pařez, který Vláďa opracuje, připevní kolečka a skleněnou desku a vzpomínka na krásný výlet s námi žije stále dál. Také rádi znovu oživujeme věci, které už čas zastřel pavučinou, ale stále mají své kouzlo a pro nás i duši,“ vysvětluje.



V každé místnosti zaujmou rovněž tematické tapety. „Vtahují vás do prostoru a zároveň samotnou místnost opticky rozšiřují, umocňují příjemné pocity tepla domova a připomínají stále přítomné a neokoukatelné krásy přírody,“ pokračuje.

V kuchyni jako na zahradě

Obývacímu pokoji vévodí tapeta lesa s problesky slunečních paprsků a studánkou, vše je laděno do zelené barvy. „Je to barva srdeční čakry, která dodává pozitivní energii, dobíjí, okysličuje, uklidňuje, regeneruje a hojí.“

Nelze přehlédnout ani původní dřevěné stropy, které manželé zachovali a dali jim možnost vplynout do přírodních motivů, anebo dřevěný nábytek, který dává jasně najevo, jak moc šikovné ruce Ditin manžel má.

„Pro nás jsou krásné ty věci, které mají duši nebo nějaký příběh. A příběh je i to, že si je postavíme nebo zrenovujeme sami. V ten okamžik k nim máte mnohem hlubší, osobní vztah, protože jste si je vytvořili vlastníma rukama,“ říká zpěvačka, která nejvíce času tráví v ložnici a v kuchyni, kde vládne nejen ženská, nýbrž i mužská ruka a kam lze nakouknout netradičním, zato velmi originálním okýnkem.

Po mamince synové zdědili i hudební sluch.

Skvostem kuchyně, jejíž stěnu zdobí tapeta s rozkvetlými keři, je stará kredenc. „U své původní majitelky chátrala ve sklepě, u nás se stala dominantou a odstartovala sled všech následujících nápadů. Byla však příliš nízká, a tak Vláďu napadlo použít vyřezávané nožičky od klavíru, které by prostor mezi spodní skříní na hrnce a vrchní prosklenou na nádobí, zvedly.“



S manželovou prací i konečným výsledkem je Dita spokojena. „Nejenže vznikl krásný prostor pro skleněné šuplíky, ale získali jsme tak i další pracovní plochu pro kuchtění,“ nemůže si vynachválit.

Nádech Afriky

Chvilky zaslouženého odpočinku si zpěvačka dopřává za poslechu hudby v ložnici. „Je to prostor, kde nalézám klid, a daří se mi tu přivolat a zachytit myšlenky, které jinak pádí jak splašený kůň,“ směje se.

Zatímco obývák hraje zelenou barvou, ložnice je laděna do hnědé. Ani zde nechybějí tapety uklidňující duši. „Na jedné je jeskyně, kam je možné se za každého počasí schovat. Na protější straně je pak tapeta zlatavě oranžového slunce vycházejícího za rozvětveným stromem. Nádhera,“ rozplývá se zpěvačka.

Africkou atmosféru zde mimo jiného podtrhují nástěnné obrazy, které speciálně pro Ditu a její rodinu namalovala zpěvaččina neteř.

Originalita, hravost a fantazie manželského páru se promítly také do rekonstrukce koupelny. I tady je dřevo a kameny. „Asi bychom byli nejšťastnější, kdybychom zde mohli mít přírodní vodopád s čistou pramenitou vodou. To by bylo to pravé ořechové,“ zasnila se Dita Hořínková a dodala, že právě zde si dopřává opravdový relax.

V klubovně upouští páru

Největší místností, která se stala útočištěm synů Filipa a Viktora, je dětský pokoj, připomínající prostředí dílny. S touto místností má rodina, jejichž dalším členem a nepostradatelným parťákem je maltézský psík Bertík, ještě velké plány.

„Oběma chceme vybudovat vlastní patro, aby měl každý z nich svůj domeček. Výška stropu nám to umožňuje. Starší Filip touží mít pod patrem malé studio s pianem, počítačem a mikrofony, kde by si mohl skládat hudbu. A Viktor zase miluje auta a chce mít pod patrem své sbírky auťáků všech značek,“ vysvětluje zpěvačka.