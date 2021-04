Svérázná moderátorka Aneta Christovová má byt plný psů a erotiky

Byt na rušné třídě pražské čtvrti Strašnice není sám o sobě velký, ale pro dva, tedy Anetu, jejího přítele a smečku čtyř malých fenek, je tak akorát. V celkem prostorné předsíni se kupí množství bot, takže by návštěva neznalá věci mohla předpokládat, že zde bydlí početná rodina.

Moderátorka vás ale hned vyvede z omylu: „Ty boty jsou všechny moje... miluji boty, kabelky, na věšáku vždy visí alespoň pět aktuálně nejoblíbenějších, zbytek je narvaný ve skříni. A taky tady mají uskladněné oblečky moje psí holky, tohle je typ psa, kterého bez bundičky v tomhle počasí ven nedostanete,“ směje se.

Hned naproti předsíni je vchod do ložnice, které vévodí manželská postel s dobrým výhledem na televizi. Bez ní totiž Aneta neusne, což její přítel nese dost nelibě, takže to vypadá, že se bude muset v nejbližší době poohlédnout po sluchátkách, aby ho nerušila.



Na posteli je množství dek a hraček, aby se v ní cítili dobře i pejskové a udělali si v ní příjemný pelíšek. Jak dobře se tady vyspává, předvede Aneta i s jedním z pejsků hned a chvilku to vypadá, že holky fakt usnou.

Hlavní obytnou částí je malý obývák s kuchyní udělanou na míru. Jak moderátorka přiznává, nejvíc využívaná je její barová část, kde často vysedávají přátelé u skleničky a jídla přivezeného z restaurace.

Ona sama se do vaření nehrne, i když jídlo vysloveně miluje, a jak říká, žije, aby jedla. Okusí cokoliv a není pro ni problém za dobré jídlo i draze zaplatit, protože co sní, vypije a procestuje, to jí nikdo nevezme. O tom, že cestování miluje stejně jako jídlo, svědčí i sbírka magnetů z různých koutů světa, přichycených na lednici.

Sbírka zapalovačů zase vypovídá o tom, že tady se kuřáci z bytu nevyhánějí. Ostatně i její přítel je kusem exotiky v našich končinách. Pochází z ostrova Mauricius a jmenuje se Prince Allum, nikdo mu ovšem neřekne jinak než Princ.

Tihle dva se seznámili na akci, kde Prince masíroval a svým uměním uchvátil Anetu natolik, že jeho zlaté mauricijské ručičky nepustila už dlouhých jedenáct let. Nyní už její milý pracuje ve vlastním salonu Prince of wellness v centru Prahy, na jehož chodu se podílí i Aneta.

Válka o záchod

Její hlavní pracovní náplní je i nadále povolání „srandistky“ v seskupení Trojhlavá saň, kde po boku Lindy Finkové a Vlaďky Pirichové baví publikum v zájezdovém představení. Jejich hosty byli třeba Leoš Mareš nebo Richard Genzer. Kvůli současné situaci jim bohužel zastavili pořad v televizi a děvčata mají i divadelní pauzu.

Aneta se naoko zlobí, že jí role v seriálech, kde by si ráda zahrála i výraznější postavu, přebírají jiné herečky při těle. „No vážně, copak všechny role prostorově výraznějších žen musí dostávat pořád jen Lucie Polišenská a Pavla Tomicová? A když si do toho občas zahraje i Halina Pawlowská, jsem v háji,“ směje se. „Já vážně nikomu nic zlého nepřeju, ale jim třem přeju, aby zhubly,“ vzpíná se smíchem prosebně ruce k nebi.

Ale nezahálí ani tak a věnuje se svému projektu Deník tlustý kočičandy na Instagramu. A světe, div se, své příspěvky se nestydí vysílat i z místa, o které je v bytě největší rvačka – totiž z WC.

Příroda to zařídila tak, že zejména po ránu mají s přítelem nutkání použít onu místnost ve stejný čas na delší dobu, svádějí o ni nelítostný souboj. Pokud je Aneta v bytě sama, vychutnává si v ní každou minutu... psi zůstávají naštěstí jen v roli přihlížejících a na mísu si nedělají nárok.

Pokud zbude chvilka času, vyskočí si Aneta na stepper, který si pořídila, když si uvědomila, že zavření fitness center nebude krátkodobá záležitost. I zde ovšem musí dávat pozor, aby se jí pod stroj nepřipletla některá z fenek, obává se, že to by byla její poslední hodinka.

Masturbace na veřejnosti

Co se týká koupelny, z té byla na přání majitelky odstraněna vana a místo ní byl vybudován prostorný sprchový kout. Najdeme tu mycí houbu ve tvaru penisu, stejně jsou na tom v kuchyni těstoviny, bonbony i slánka. „Nejsem takový úchyl, abych si to sama kupovala, dostávám to darem,“ ohrazuje se naoko dotčeně.

„Všechno to vzniklo už v mládí, když jsem o poctivost přišla jako první z party a pak udílela vykuleným vrstevnicím rady všeho druhu z této oblasti. No, a nějak se to se mnou táhlo, o chlapy jsem nikdy neměla nouzi a postupem času jsem nasbírala tolik zkušeností, že jsem byla za expertku na sex i v Dámském klubu na Frekvenci 1.“

Pořad měl v době vysílání přes milion posluchačů a Aneta si v něm nebrala servítky – hovořila o všem tak otevřeně, že rádio platilo i statisícové pokuty za její uřeknutí. Když se třeba probíralo téma masturbace, tak se „ukecla“ a místo aby z legrace vyzvala posluchače k hromadné masturbaci, pobídla je k masturbaci veřejné.

A to byl kámen úrazu, protože dělat něco takového na veřejnosti je trestný čin. Reakce posluchačů byly ale vtipné, několik nadšenců se dožadovalo další relaxační skladby, protože během první doporučenou činnost nestihlo dokončit.

S kolegyněmi také připravila knihu, zatím s pracovním názvem Stará, tlustá a blbá... a už podle názvu můžeme soudit, že ani jedna z autorek není vztahovačná a urážlivá a že se můžeme těšit na zábavné počtení. Čtenářky se ve vtipných fejetonech dozvědí, co se zlomeným srdcem i podpatkem.

Do baráku nikdy

Když počasí dovolí, vyráží Aneta se svou smečkou do prostorného parku ve vnitrobloku. Nechybí v něm ani několik lavic a stolů, kam si můžete přinést oběd z místní restaurace nebo si posedět na sluníčku. A protože Aneta v domě i vyrůstala, zaskočí občas i na staré klepadlo, které tady zůstalo ještě z dob jejího dětství, a zavzpomíná na veletoče, které na něm prováděla.

V prvním patře bydlí její teta a o patro výš rodiče, je tedy pod neustálým dohledem mamky, což ji občas dost prudí. Na druhou stranu je samozřejmě ráda, že má rodinu nablízku a může jim kdykoliv přispěchat na pomoc.

V tomto bodě měla štěstí, že si byt, který získala směnami po tetě, mohla odkoupit a že to bylo v řádu statisíců, ne milionů, jak je dnes obvyklé. Je s ním spokojená, jediné, co postrádá, je velká terasa, kde by se v létě mohla vyložit na lehátko. Po čem ovšem absolutně netouží, je dům.

„Byt mi má sloužit, ne abych já sloužila jemu, a že bychom se já nebo Prince starali ještě o dům, tak to ani omylem,“ křižuje se. V bytě má vše účelné, nábytek koupí raději levný a po čase ho obmění, než aby do něj investovala velké sumy.

A co jí v poslední době vehnalo slzy do očí? Určitě originální dárek od přítele, kalendář, který jí ušil na míru. Vybral tajně její snímky v pozicích, v nichž se fotografovala i její milovaná herečka Audrey Hepburnová, neotřelý vánoční dárek byl na světě. Má čestné místo na kuchyňském baru. A čím obdarovala ona jeho? Přece originálními bačkorami v podobě draka.

Ten je oblíbeným symbolem jejího Prince, v bytě ho najdete na obrazech, popelnících i ve formě stolní lampičky v ložnici. Má i draka hračku, který se vylíhl z vajíčka. „Takže já kupuji čtyřicetiletému chlapovi vejce a on u něj číhá a čeká, až se mu z něj vylíhne mimi drak, no chápete to?“ zakončuje vesele sympatická Aneta, kterou snad brzy uvidíme v některém ze seriálů v její vysněné roli ukecané dámy s nakažlivým smíchem.