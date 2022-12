Kuchyň v bytě profesionálního kuchaře září odolnou leštěnou ocelí

Kompletně zrekonstruovaný elegantní byt najdete v domě z roku 1970 v centrální čtvrti Porta Venezia. Designéři si zvolili nábytek od značky Abimis, k němuž přidali profesionální uspořádání i ohromující estetiku.

Kuchyň pokračuje jídelní částí s kulatým stolem.

Prostor, v němž kuchyň je, přiléhá k velkému obytnému prostoru. Je světlý a příjemný, což přispívá k pocitu klidu a komfortu.

Nerezová ocel bez škrábanců

Čelní plochy skříněk jsou kompletně vyrobené z ručně leštěné nerezové oceli AISI 304, což je povrchová úprava, která snižuje viditelnost škrábance a otisků prstů. Navíc dodává kuchyni teplý a hedvábný pocit z použitého materiálu.

V kuchyni vznikly tři oddělené a odlišné funkční „oblasti“ s cílem spojit profesionální efektivitu a praktičnost kuchyně pro domácnost. Na stěně byla vytvořena jako první plocha s varným a mycím centrem značných rozměrů. Návrháři použili to, co mají rádi, tedy ocelové desky i ocelový obklad stěn a digestoř zapuštěnou do stropu.

Uprostřed kuchyně, pod velkolepým šroubovicovým schodištěm, které vede do nejvyššího patra bytu, je velký ostrůvek, také vyrobený z leštěné oceli, s dvojí provozní a sociální funkcí.

Prostor kuchyně je světlý, bílá výmalba odlehčuje hmotu nábytku. Platí to i o točitém schodišti.

A do třetice, po dokončení kuchyňské části s pracovními plochami vznikl velký úložný blok, opět s leštěným povrchem a mosaznými robustními úchytkami pro troubu, ledničky, skříňové zásuvky a profesionální vinotéku.