Do horské chaty dostala před dřevem přednost kuchyň z oceli

Manželský pár z Trevisa se totiž rozhodl přeměnit tento dům na své hlavní prázdninové sídlo, a mít proto „profesionální kuchyň“, která v interiéru vynikne a neztratí se v přemíře dřeva.

Na všechny povrchy v chatě bylo použité dřevo, proto v ní kuchyň z oceli krásně vynikne.

Dům, kompletně zrekonstruovaný s cílem zajistit maximální komfort a funkčnost v moderních podmínkách každý den, vyjadřuje typické kouzlo horské chaty. Zachovává její tradiční rysy a navozuje přívětivou atmosféru spojenou s výrazným použitím dřeva.

Žádaný kontrast tak do interiéru přináší kuchyň vyrobená z nerezové oceli se speciálně ručně leštěným povrchem. Díky svému ostrůvkovému řešení a neobvyklé povrchové úpravě, která mu dodává teplejší vzhled než „tradiční“ ocel, je kuchyň Ego od značky Abimis dominantou prostoru.

Detaily rozhodují

Kuchyň má zapuštěná dvířka integrovaná do konstrukce s neviditelnými panty, ergonomická mosazná madla, která odrážejí tóny dřeva, a zapuštěnou soklovou lištu do větší hloubky pro snadný přístup do celé hloubky varného, mycího i pracovního prostoru. Toto ergonomické řešení ocení každý, kdo vestoje tráví delší dobu u kuchyňské linky.

Integrovaná deska z kamene Vals s žilkami, které dávají vzniknout povrchu, jehož textury a odlesky jsou vždy jiné, tak kuchyni dodává jedinečný vzhled. Zvolený kámen navíc zajišťuje maximální pevnost a odolnost samotné desky.

Vsazená skříňka se sníženou výškou má leštěnou zrcadlovou úpravu.

Volba barvy desky nebyla náhodná, souvisí především s přáním majitelů zdůraznit spojení domu s alpskou krajinou: zelené odstíny kamene, které harmonicky přiléhají k dřevěným stěnám, připomínají okolní zeleň, kterou lze obdivovat z oken domu.

Zajímavým detailem řešení ostrůvkové kuchyně je i vsazená skříňka se sníženou výškou pod oknem, opět z nerezové oceli.

V tomto případě má však leštěnou zrcadlovou úpravu. V horní části funguje jako držák na nádobí a nože, vyrobený na míru, ve spodní pak jako prostor pro atypické velikosti kuchyňských doplňků.