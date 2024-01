Kuchyň, kterou nezničí horká pánev, vlhko ani slaný vzduch

Autory první speciální venkovní kuchyně jsou samozřejmě Italové, milovníci rodinných setkání a dobrého jídla. Kuchyň Àtria navrhli designéři značky Abimis, specialisty na nerezové kuchyně. Je určena i pro profesionály, kteří měli také své požadavky na její podobu.

Velikost kuchyně lze přizpůsobit potřebám konkrétního uživatele.

Požadavkem kuchařů bylo mít venkovní kuchyni kompaktních rozměrů, která by dokázala harmonicky zapadnout do okolního prostoru a doplňovat jej, ale především byla vysoce efektivní, aby umožňovala dokonalou přípravu pokrmů a zároveň umožnila rozhovory s hosty.

Nezničitelná kuchyň

Àtria představuje elegantní nerezový kvádr s jasně zelenou povrchovou úpravou úchytek dveří (může však mít i jiné barevné provedení).

Základní modul se skládá z dřezu integrovaného přímo do konstrukce, hlavní pracovní desky, indukční plotýnky, zástěny vybavené policí a držákem na lahve a odkládacích prostor jak v podobě otevřených polic, tak uzavřených skříněk. Lze ji doplnit o další moduly, je tak vhodná jak do exteriéru, tak i do interiérů.

Kuchyň je celá vyrobena z nerezové oceli AISI 304, antibakteriálního a biologicky neutrálního materiálu, který neuvolňuje žádné látky do potravin, je odolný vůči korozi, nárazům, vlhkosti a vlhkosti i vysokým teplotám. Je také 100% recyklovatelný a snadno se čistí.

Použitý materiál je ideální pro celoroční venkovní použití a vhodný pro všechny typy prostředí, zaručuje odolnost a hygienu. Konstrukce má nastavitelné nožičky, které dovolují zajistit maximální stabilitu i na nerovném podkladu.

V případě instalace u moře nebo bazénu se vyrábí z nerezové oceli AISI 316, speciální slitiny, která je, díky přídavku molybdenu, vhodná dokonce pro použití v prostředí se slaným vzduchem či s vysokým obsahem chlóru.