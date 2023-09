Za dominantu svého nového domova si zvolili kuchyňský ostrůvek

V bytovém domě pražské Riviéry Modřany bylo pro klienty podstatné zařídit hlavní obývací místnost, která je zároveň kuchyní a jídelnou, k tomu chtěli v prostoru vytvořit i místo pro práci. Největší očekávání však vkládali do kuchyňského ostrůvku.

Na začátku znělo zadání jako nemožné, avšak správným rozložením se podařilo v místnosti ve tvaru L navrhnout s pomocí nábytku vyrobeného na zakázku dispozici přesně na míru.

Vše na jednom místě

V kuchyňské lince je vše, co by měly tyto prostory obsahovat: místo pro vestavěnou lednici, vestavěnou digestoř, troubu ve výšce ramen klientů, takzvanou potravinovou skříň, zásuvka na tablety do myčky a další mycí prostředky, a to hned vedle skříňky s dřezem a prostorem na odpadky.

Kuchyňský ostrůvek pak nabízí dostatek místa na uložení talířů i pánví, hrnců nebo dalšího vybavení na pečení. Zde by se měli klienti pohybovat při vaření kolem „vlastní osy“, aby nachodili co nejméně kroků, a také by si zde neměli překážet při jednotlivých činnostech.

Pracovní místo u okna, které navazuje přímo na kuchyňskou linku, má díky francouzskému oknu dostatečné množství přirozeného světla. Nad ním je menší knihovna, ve které je dostatek úložného místa na knížky i dekorace.

Šedá rohová pohovka představuje dominantu obývací části.

Na druhé straně v obývací části proto není potřeba velká knihovna, prostor je tak poměrně odlehčený.

„Důležitý je zde výjimečný výhled přes balkon do okolí, proto je pohovka orientovaná nejen pouze směrem k televizi, ale také směrem ven,“ vysvětluje architektka Kornélia Faklová, která společně s architektkou Sárou Benešovou interiér bytu v pražských Modřanech navrhla.

Všechny menší doplňky, jako jsou lampy, komoda pod televizí a jídelní židle jsou laděny do různých odstínů zelené, protože je to barva odkazující na interiérové rostliny, které budou podle slov majitelů ještě v bytě výrazně přibývat.

O projektu Autoři: Ing. arch. Kornélia Faklová, Ing. arch. Sára Benešová Datum: říjen 2021 (zahájení návrhu), prosinec 2022 (ukončení realizace) Lokace: Praha Užitná plocha: 34 m2 (řešená část) Truhlářské práce: TN Interiér

