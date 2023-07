Kuchyň dopadla skvěle, přestože majitelé začali nešťastnou chybou

Majitelé novostavby rodinného domu v okrese Jindřichův Hradec měli na designéry studia F-HANET několik požadavků: přáli si střídmou kuchyň v kombinaci dubu, černé a popelavě šedé, dvojitý dřez, snížené horní skříňky a také barovou část se zděnou polopříčkou a LED osvětlením.

Zbytečné komplikace

Dvoudřez i polopříčka oddělující kuchyň od obytné zóny – to bylo zadání od majitelů.

„Zákazník už měl bohužel vyvedenou vodu i odtah digestoře na určité místo. Při zpracování návrhu jsem se proto musela držet konkrétního umístění dřezu a odsavače,“ vysvětluje designérka Markéta Havlíková z F-HANET.

Polopříčka zde vytváří optický předěl, tvořící funkční hranici mezi obytným prostorem a kuchyní. Zajímavý prvek představuje zrcadlová nika ve středu vnější stěny barového pultu, která může sloužit i jako rozšíření úložného prostoru. Dřevěné ohraničení niky a použití zrcadla změkčuje tvrdost bílé plochy a opticky pomáhá propojit obytný prostor s kuchyňským koutem.

Kuchyň má tvar písmene J. Její barevné ladění je nadčasové. Střídá se zde neutrální šedá barva skříněk s dekorem mramoru a hřejivým motivem dubu, použitém na horních skříňkách a drobných doplňcích.

Pro pracovní desku umístěnou ve výšce devadesát centimetrů zvolila designérka luxusně působící desky Egger s dekorem černého mramoru s bílým žilkováním. Skvěle se doplňují s granitovým dvoudřezem Franke, černými úchytkami skříněk, světly i černými kuchyňskými spotřebiči.

O dominantní roli se v kuchyni uchází také moderní a praktická popelavě šedá, která tu vzájemně propojuje chladnou čerň pracovní desky a bílé zdi. Díky použití jemného popelavého odstínu nepůsobí rušivě ani na velké ploše a pomáhá nenásilně propojit černou barvu s kontrastní bílou a dekorem dřeva na podlaze a horních skříňkách.

Kvalita a šmrnc

Pro skříňky, umístěné pod pracovní deskou, stejně jako pro vysokou sestavu, lemující lednici a mikrovlnnou troubu, byla zvolena dvířka z materiálu T.acrylic v popelavě šedém matu od společnosti Trachea, u nichž designérka oceňuje kvalitu provedení i jejich „šmrnc“.

Povrch tohoto materiálu odolává vysokým teplotám i vlhkosti, proto je velmi vhodný právě do náročného prostředí kuchyně.

Granitový dvojuřez Franke doplňuje baterie se značkou Schock a dávkovač mycího prostředku.

„Při výběru nábytku do míst se zvýšenou vzdušnou vlhkostí je důležité věnovat pozornost zpracování nábytkových hran. Při jejich nekvalitním provedení by totiž časem mohly panely a dvířka působením vlhkosti ‚nabobtnat‘. Proto by dnes již mělo být standardem použití PUR lepidel, která si zachovávají své vlastnosti i při vyšších teplotách,“ popisuje Martin Dusík ze společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek a panelů.

Jak poznáte kvalitu provedení? Spolehlivým ukazatelem kvalitního ohranění dvířek je síla spáry mezi hranou a plochou nábytku. Pokud výrobce použije hodně lepidla nebo nedodrží správný výrobní postup, jsou spáry hodně viditelné.

Jednou z výhod PUR lepidla je, že ho stačí použít pouze malé množství, takže hrana těsně přiléhá k dvířkům. Vznikne tak minimalistická tenká spára, která efektivně brání vniknutí vlhkosti do dvířek

Dalšími výhodami dvířek T.acrylic v matné úpravě je také jejich rezistence vůči otiskům prstů či UV stabilní povrch, díky němuž si i po letech zachovají původní syté barvy.

Hrátky se světlem

Významnou roli v této kuchyni hraje i světlo. Všechny tři barevné motivy, černou, šedou a dřevodekor, totiž efektně tříští široké plochy oken, které zabraňují vzniku fádního dojmu a vnášejí do prostoru dostatek světla, opticky jej rozšiřují a provzdušňují.

Horní skříňky jsou zespodu, stejně jako barová příčka, vybaveny LED osvětlením, které kuchyni zajišťuje útulný a romantický nádech. Interiér doplňují minimalistická oblá světla umístěná nad barem a jídelním stolem.

Lesklé plochy kuchyňských spotřebičů, trouby, varné desky a digestoře lámou světlo a „posílají“ je dále do prostoru, díky tomu kuchyň ani při svém úzkém tvaru nepůsobí stísněným dojmem. Pouze pro velkou plochu lednice zvolila designérka matné provedení.