Kuchyň blogerky slouží pro vaření a focení, ale hlavně pro radost

Zařídit pohodlné bydlení pro dva lidi, dvě kočky a vyšetřit prostor pro home office na padesáti pěti metrech čtverečních není snadné. Ivaně Jindřichové se to podařilo a zvládla to sama. Kromě talentu pro kulinární obor dokázala, že si umí poradit i s návrhem interiéru.

Ivana se svými milovanými kočkami

Byt v developerském komplexu koupila před pěti lety. Učarovala jí jeho poloha na poloostrově u Vltavy a fitness přímo v domě.

„Je to moje první vlastní bydlení, všechno bylo pro mě nové. Ve standardu jsme vybrali obklady, podlahy a dveře, ostatní jsem řešila sama. Možná proto to trvalo tři roky. Zároveň jsem u toho připravila, napsala, nafotila a vydala dvě kuchařky, třetí je v tiskárně. Takže to mě omlouvá,“ říká pobaveně.

A pokračuje: „Na konci vydání té první jsme mimochodem neměli ani na zaplacení elektřiny. Stálo to ovšem za to. Pocit, když držíte svoji čerstvě vydanou knihu, je nepopsatelný a skoro návykový.“

Ivana přiznává, že ve stylu bydlení je konzervativní. Nemá ráda trendy a výstřelky, protože jsou pomíjivé a neekologické. V nadčasovosti si podle svých slov „jede“ nejvíc, některé věci má v sobě zakořeněné a má svůj vkus.

„Mám ráda eleganci, zároveň teplo domova, snažila jsem se je tu skloubit. Inspirovala jsem se i sociální sítí Pinterest, kde bych trávila celé dny. Oslovila jsem dokonce bytovou designérku, ale byla tak nespolehlivá, že jsem spolupráci zrušila a dál se řídila tím, co se mi líbí, v čem se cítím dobře a co je funkční,“ dodává.

Vychytané bydlení

Vzhledem k velikosti bytu Ivana promýšlela, jak mít dost úložných prostor a v různých velikostech. Naštěstí je typ člověka, který nenakupuje zbytečnosti. Nemá zároveň problém zbavit se nepoužívaných věcí, když už se nějakým způsobem domů dostanou.

Do ložnice pořídila vysokou skříň, do níž uložila oblečení, žehlicí prkno a žehličku. Malou plochu koupelny vyřešila pomocí dřevěného nábytku vyrobeného na míru. K bytu patří také sklep, kam se ještě pár dalších věcí vejde.

Jak Ivana říká, zakládá si na kvalitě, tudíž nemusí domů kupovat všechno, co se objeví. Pokud si pořizuje něco do kuchyně, zváží, jestli přístroj dostatečně využije.

Ivana má stolní robot KitchenAid s několika nástavci, které střídá.

„Nemám rýžovar, parní hrnec, pomalý hrnec ani mikrovlnku. Všechno mi nahrazují parní trouba a domácí konvektomat od Miele. Na šlehání, hnětení, strouhání, mletí, zmrzlinu, přípravu těstovin, pasírování a další úkony mám stolní robot KitchenAid s několika nástavci, které střídám. Kromě toho mé nejoblíbenější nástroje jsou celkem skladné: kuchařská pinzeta, kvalitní nože a stěrka,“ komentuje.

Když vášeň v srdci hárá…

Vaření lákalo Ivanu od dětství, už v první třídě zvala domů kamarádky na míchaná vejce na francouzský způsob. Znalosti o české kuchyni čerpala od maminky a babičky, na vysoké škole si doplnila vzdělání o mezinárodní gastronomii.

„Vařila jsem jako divá, poznávala nové suroviny a tradiční světové pokrmy, což jsem sdílela jen na svém Facebooku. Nemyslela jsem si, že bych se tím mohla živit, ale přirozeně se to vyvinulo. Začalo to v jedné škole vaření, kde jsem nastoupila jako event manažerka, tehdy už chyběl jen krok k založení foodblogu. Krok udělal můj přítel Martin, který mi doménu daroval k narozeninám,“ zmiňuje.

Kamenné umývadlo je z obchodu Butlers, dřevěný stolek s kovovým podnožím vyrobili na zakázku ve firmě Kulhánek nábytek.

Blogovala pak tři roky při práci. Stíhala oboje a přiznává, že se tím připravila o soukromý život. Přesto nelituje, získala pocit, že má reálný vliv na širší veřejnost, a věří, že čím víc bude milovníků jídla, tím líp se rozšíří myšlenka tradičního vaření.

Název blogu Cat & Cook má logické vysvětlení. Ivana miluje kočky a na fotkách kromě jídla často figurovala její první kočka Minda, což vysvětluje: „Po čase jsem dala v práci výpověď a začala blogovat na plný úvazek. Protože Minda umírala na nevyléčitelnou nemoc, řekla jsem si, že pokud někdy vydat kuchařku, musí to být s ní a co nejdřív. Bez většího příjmu jsem se pustila do první kuchařky, kterou jsem za pět měsíců vlastními silami vydala. Minda nás hned potom opustila a mně i mým sledujícím zůstala nádherná vzpomínka.“

Kuchyň až na prvním místě

Doma Ivana vaří, co chce. Snoubenec Martin její jídlo zbožňuje, kromě pár sladkých jídel prý sní všechno. Partneři doufají, že až se jim narodí děti, budou po rodičích milovníky jídla.

Část obývacího pokoje sice Ivana „ukrojila“ pro kuchyň, přesto se sem vešla pohodlná pohovka, ze které je vidět na řeku. Dřevěná kredenc z Butlers slouží pro ukládání věcí i jako kulisa pro focení.

V původním projektu bytu byla kuchyň příliš malá. Proto Ivana obětovala kus obývacího pokoje, aby kuchyňskou část zvětšila, protože ji užívá také ke své profesi.

„Nejdřív jsem měla i pracovní ostrůvek. Místnost ale působila plně, tak jsem ho zrušila. Místo něj jsem koupila dřevěný stůl a prostor působí vzdušněji. Chybějící úložné prostory jsem získala díky nové kredenci, která se mi hodí i při focení jídla,“ říká blogerka.

Kuchyň sice uzpůsobila tak, aby se v ní pohodlně peklo a vařilo, ale přála si, aby i pěkně vypadala. Například mosazné úchytky, které u nás nesehnala, nechala dovézt až ze zámoří. Kuchyňskou desku pořizovala „jen na chvíli“, do doby, než se rozhodne pro optimální materiál. Nakonec se to protáhlo skoro na tři roky s prozatímní deskou a bez obložení nad ní.

„Abych naučila lidi správně vařit, musela jsem se sama naučit fotit. Fotila jsem na zemi na deskách u okna kvůli světlu. Teď když mám konečně novou desku z přírodního materiálu, fotím na ní, je to krása. Při výběru jsem měla jasno: miluji mramor, tak jsem zvolila v nabídce TechniStone odstín Crystal Calacatta Silva. Musím přiznat, že ve vzorníku bylo tolik nádherných designů, že bych ty kuchyně potřebovala tři,“ chválí a říká závěrem Ivana Jindřichová.

Kdo ví, možná je bude potřebovat. Gastronomie je podle ní dynamická disciplína a ona má nápadů na recepty pro deset knížek dopředu.