Kuchyň v dekoru zlatého dubu, jejíž barevnost předurčil i obraz koně

1:00 , aktualizováno 1:00

Když majitelka vešla do kuchyňského studia a uviděla vystavenou linku, hned věděla, že to je přesně to, co chce. Mimořádně šikovně ji protáhla až do jídelní části a výsledkem je kompaktní a útulný prostor pro rodinné setkávání.