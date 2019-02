Přáli si praktickou kuchyň ve venkovském stylu. Pořídili si k ní i pec

Velká rodina potřebuje pořádnou kuchyni. A protože rodiče tří (a brzy čtyř) malých dětí vědí své, chtěli, aby byla nejen příjemným, ale i praktickým centrem rodinného života.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

Celý dům postupně zařizují ve venkovském stylu a o kuchyni v otevřeném prostoru v přízemí měli poměrně jasnou představu: tradiční kachlová kamna, klasická kredenc a velký dřevěný stůl s židlemi. Linka se k nim musela hodit.

V showroomu jim hned padla do oka jedna kuchyň, jejíž patinová povrchová úprava byla přesně to, co hledali. „Chtěli jsme bílou linku, avšak ne čistě bílou, ani nic lesklého,“ říká sympatická maminka.

„Tento povrch se nám líbil. Hodil se k ostatnímu zařízení, navíc je velmi praktický, není na něm vidět hned každý flíček,“ dodává s úsměvem.

Když se k prvotním sympatiím přidala i dobrá cena a šance na rychlé dodání, bylo rozhodnuto. „Vyšlo to levněji než u truhláře a hlavně to bylo rychle. Po dokončení domu jsme již byli ze všeho trochu unavení, takže jsme chtěli mít kuchyni hotovou co nejdříve. A šest týdnů je jako nic. U truhláře bychom čekali i půl roku,“ vzpomíná Monika.

Se zakótovaným půdorysem místnosti a přesnou představou o typu a povrchové úpravě linky se tedy s manželem vrátili do kuchyňského studia, kde ještě doladili rozložení skříněk, umístění chladničky, vnitřní vybavení a další detaily. Stačila tři setkání, aby se dopracovali k výsledku, se kterým byli oba spokojeni.

„Tato linka nám hned padla do oka a většinu času jsme pak strávili už jen nad rozmístěním skříněk a vymýšlením praktického sladění věcí, například kam dát dřez, kde má být vůči němu myčka, zásuvka s příbory, skříňka se sklenicemi a podobně,“ popisují majitelé Monika a Tomáš.

Od první návštěvy v kuchyňském studiu až po montáž nakonec uběhly asi čtyři měsíce. „Kuchyni jsme měli rychle vybranou, vymyšlenou a objednanou, i namontovanou. Dokonce byla nachystána na montáž dříve, než jsme stihli připravit podlahu a všechny rozvody,“ směje se spokojená majitelka.

