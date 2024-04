Dům sexsymbolu 60. a 70. let Raquel Welchové vás překvapí útulností

Raquel Welchovou proslavily dvoudílné plavky z jelení kůže. Byly popsány jako „první bikiny lidstva a definitivní vzhled 60. let“. Díky nim se stala symbolem pin-up po celém světě. Byla úspěšnou modelkou, herečkou, ale i podnikatelkou.

Byla sexuální ikonou filmového světa 60. a 70. let dvacátého století. Dokázala se však vymanit i z vězení kategorie sexbomb, díky svým rolím silných, houževnatých a tvrdých žen.

Na tři miliony a devět set padesát tisíc dolarů je dnes oceněný její bývalý domov. Krásnou, přirozeným světlem prozářenou čtyřpodlažní vilu ve středomořském stylu ve speciální enklávě města od ulice odděluje obrovská kovaná brána, vedle které vede dlouhé schodiště do vstupního foyeru. Z něho se vchází galerijní chodbou s klasickými sloupy do místností otevírající se na obě strany.

Klasický formální obývací pokoj s krbem a francouzskými dveřmi sousedí s velkou rodinnou místností, rovněž s krbem. Z obou lze vyjít na otevřenou krytou terasu a k bazénu s jacuzzi a k venkovním posezením.

Gurmánská kuchyně se středovým ostrůvkem a vestavěným snídaňovým posezením a samostatnou pracovnou je v hlavním patře. Primární apartmá ve třetím podlaží má krb, francouzské dveře na zastřešenou vyhlídkovou terasu, velkou vanu a dvě průchozí šatny. Další dvě ložnice plus příslušenství jsou na stejném podlaží.

Obývací pokoje na sebe vzájemně navazují

Ve čtvrtém podlaží je bonusový pokoj (posilovna nebo další místo pro velkou šatnu či komoru, ale také místo, kde si mohou hrát děti).

Přízemí zahrnuje velkou garáž pro čtyři auta s extra úložným prostorem a místností pro zaměstnance nebo tělocvičnu s vanou a samostatným vchodem. Nemovitost má nádherný výhled na kaňon a okolní kopce. Je v pěší vzdálenosti od centra Glen s nákupy, restauracemi, kavárnami a dalšími službami.

Dům o rozloze 475 m2 byl postavený v roce 1998 na pozemku o ploše 795 m2. Kromě pěti ložnic a pěti a půl koupelen má mnoho bonusových místností včetně jídelny, pracovny, průchozí šatny, knihovny, kuchyně s pulty z mramoru, privátního bydlení pro obsluhu atd.

K modernímu charakteru budovy patří zapuštěné osvětlení, stropy vysoké více než tři metry, dvě schodiště, dlaždicové i kobercové podlahy, včetně centrálního chlazení a vytápění.

Sexsymbol

Pohled z ulice - soukromí zajišťuje zelený plot.

Raquel Welchová, rodným jménem Jo Raquel Tejada (*1940), jedna z nejkrásnějších žen své doby a zkušená herečka, která se proslavila v 60. letech ve filmech One Million Years B.C. (Milion let před Kristem) a Fantastic Voyage (Fantastická cesta), začala kariéru jako mluvčí ve varietní show Hollywoodský palác, v roce 1964 měla malou roli ve snímku Elvise Presleyho Rustabout. Byla úspěšná i jako modelka.

V roce 1975 získala ocenění Zlatý globus za filmovou adaptaci románu Tři mušketýři. Čeští diváci si ji pamatují zejména z komedie Zvíře, kde hrála s Jean-Paul Belmondem, a také ze snímku 100 pušek.

Navzdory své auře sexbomby měla komediální talent, tady je v komedii Okouzlený.

Sci-fi film Milion let před Kristem (1966), remake filmu Hala Roache One Million B.C.(1940), ve kterém skoro nepromluvila, se však stal jejím osudem. Později to sama okomentovala: „Čest být sex symbolem je velmi lichotivá a pomáhá vám dosáhnout úspěchu v podnikání, ale jen do určité míry,“ řekla v rozhovoru pro Cinema.com kolem uvedení svého filmu Tortilla Soup z roku 2001.

Postěžovala si navíc na skutečnost, že to „zatemňuje představivost lidí. Prostě nevidí, že umíte něco jiného.“ S kariérou na obou stranách Atlantiku a více než 70 filmovými a televizními tituly se její zkušenosti dá věřit.