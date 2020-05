Romantická kuchyň ve stylu Provence má podle přání i krb a vinotéku

„Majitelé se na náš ateliér obrátili ve chvíli, kdy měla celá stavba pouze obvodové stěny a oni potřebovali zkonzultovat a především pomoci naplnit své představy o zařízení samotného interiéru,“ popisuje počátek spolupráce architekt a designér Ondřej Fabšič z ateliéru Fabon.

Ve „francouzské“ kuchyni nemůže chybět vinotéka.

A pokračuje: „Specifické zadání se týkalo především kuchyně, u které majitelé toužili po stylu francouzské Provence s co nejpraktičtějším a také s co možná největším úložným prostorem, protože majitelka v kuchyni tráví hodně času a využívá ji v maximální možné míře. Dalším požadavkem byl krb s klasickým sopouchem.“

Protože k dispozici měl Ondřej Fabšič prostor kuchyně spojené s obývací částí o celkové velkorysé výměře 50 m2, mohl splnit nejen tato dvě přání.

Maximální praktičnost

„Věděli jsme, že abychom se co nejvíce přiblížili požadavkům majitelů, musíme nechat vyrobit veškerý nábytek pro kuchyňskou sestavu na míru,“ uvádí Ondřej Fabšič.

S ohledem na rozměry místnosti si mohl dovolit ergonomicky výhodné uspořádání kuchyňské sestavy do tvaru písmene U, a to včetně kuchyňského ostrůvku. „Současně jsme se pro maximalizaci úložných prostor i praktičnost rozhodli využít i celou další přilehlou stěnu, kterou jsme obestavěli vysokými skříněmi s vestavěnými spotřebiči a širokými možnostmi ukládání.“

Z hlediska funkčnosti a správné organizace prací v kuchyni pak bylo na jednu stranu umístěno varné a mycí centrum, na té protější se stal kuchyňský ostrůvek hlavní pracovní plochou, která už není rušená žádnou jinou další zónou. Navíc v jeho čele vznikl prostor i pro vestavěnou vinotéku, která by v interiéru „po francouzsku“ neměla chybět.

Venkov s puncem luxusu

Také při výběru použitých materiálů se designér Ondřej Fabšič držel těch, které evokují kouzlo provensálských venkovských domků a jsou pro ně charakteristické, jako je například dřevo a kámen. A zatímco na zmiňované pracovní plochy zvolil žulovou desku, kterou v případě kuchyňského ostrůvku ještě doplnil útulně a elegantně působícím dřevem, pro nábytek navrhl provedení ve stříkaném laku.

Proč právě to? „Nábytková dvířka s lakovaným povrchem jsou vyhledávána kvůli širokým designovým možnostem, ať už jde o pestrou nabídku odstínů v lesklém i matném provedení, nebo možnost použití jemných i hlubokých frézovaných motivů. Díky tomu se může stát každý kus nábytku jedinečným originálem. Jejich vzhled jim dodává punc luxusu a předurčuje je k použití nejen do stylových kuchyní, ale i do obývacích pokojů, ložnic či reprezentativních pracoven,“ uvádí přednosti lakovaného nábytku Ondřej Fabšič.

Detail úchytek

Ostatně jestli je něco typické pro styl Provence, je to právě lakovaný povrch a také frézování, které odrážejí jeho vznik v době, kdy se francouzská šlechta stěhovala na venkov a chtěla skloubit bonusy okázalého života ve městě se zdejší klidnou atmosférou.

„My jsme pro dosažení rustikálního nádechu sáhli po dvířkách s rámovou konstrukcí, kdy je čelo dvířek opatřeno typickým frézováním, a vytváří tak rámeček, do kterého se vkládá různá výplň, v našem případě jak plná, tón v tónu, tak skleněná průhledná,“ popisuje architekt Fabšič.

Aby prostor kuchyně s množstvím nábytku s rozmanitými prostory pro ukládání a odkládání nepůsobil těžkopádně a přeplněně, padla volba na provedení v bílém matu, který nábytek opticky odlehčuje. Nejde přitom o klasickou bílou, ale o lomenou, která v sobě může nést nádech tónů žluté, hnědé, růžové nebo zelené. „Tím dostává další designový rozměr, je na pohled měkčí a ještě o něco vzdušnější než klasická bílá,“ doplňuje Ondřej Fabšič.

Výhodou je, že její barevný tón lze zvolit podle požadavku na celkovou barevnost interiéru, takže ve výsledném dojmu jde v podstatě o malý detail s velkým efektem.

Varná deska vystupuje do prostoru a nad ní je do imitace krbové římsy umístěná digestoř.

Pro výrobu lakovaného nábytku architekt využil místního truhláře Miroslava Bartoše z Lub u Chebu, z jehož dílny pocházejí také interiérové dveře.

Jako v černé kuchyni…

Nábytek ovšem rozhodně není v interiéru rodinného domku jediný originál: pokud se totiž detailně zaměříte na varné a mycí centrum, objevíte celou řadu stylotvorných detailů.

„Abychom co nejvíce podpořili celkové rustikální vyznění, nechali jsme zónu s varnou deskou vystoupit do prostoru a nad ni jsme do imitace krbové římsy umístili digestoř. Díky tomu působí celé varné centrum dominantně a navíc svým vzhledem evokuje venkovskou pec, což ještě umocňuje kontrast tmavší a světlejší barvy použitých na nábytkových zásuvkách, takže lze říci, že jde vlastně o takovou černou francouzskou kuchyni v moderním pojetí,“ popisuje designér Fabšič.

Stejně tak vystupuje do prostoru i mycí centrum, které je umístěno pod oknem. „Některá umyvadla se dávají pod desku, kdy se zespodu a doprostřed masivní odfrézováné desky umístí keramická umyvadlová vanička, která přiznaně vystupuje dopředu. Tento způsob se hodně využívá ve stylu anglického venkova, zatímco pro styl Provence je typičtější varianta přisazeného umyvadla, kdy se pracovní desky přirazí z obou stran a dřez vyčnívá pohledově nad nimi,“ uvádí Ondřej Fabšič.

Pokud jde o materiál, sáhl po keramickém dřezu Blanco, který nejenže koresponduje s materiály, jako jsou kámen či právě keramika, používanými v provensálských venkovských domech, ale dokáže také splnit vysoké nároky na praktičnost, ať už jde o snadnou údržbu, odolnost proti nárazu, poškrábání, vysokým teplotám nebo o hygienickou a zdravotní nezávadnost.

Navíc vzhledem k tomu, že je dřez umístěný pod oknem, ocení majitelé také jeho stálobarevnost, a to i při mnohaletém přímém slunečním záření.

Ostatně keramika se stala také jedním z prvků propojení kuchyně a obývací části. „V obou prostorách je na podlaze položena stejná keramická dlažba s dekorem dřeva, což je opticky propojuje a skvěle pomáhá dotvořit jednotný vzhled interiéru. Celkovou přívětivou atmosféru ještě navíc podporuje podlahové topení, které zvyšuje komfort kontaktu s podlahou a pocit útulnosti,“ uvádí architekt Fabšič.

Keramický dřez Blanco je umístěný hned pod oknem.

Díky tomu všemu byl i tady maximálně splněn požadavek funkčního, praktického designu, který měl prostupovat celým návrhem.

Dominanta na obě strany

Jestli potom něco pomáhá vytvořit v interiéru romantický a útulný pocit, je to krb, zvlášť když byl navíc umístěný na stěně s knihovnou, což ještě více vybízí ke klidu a odpočinku. Navíc jeho provedení s klasickou obestavbou krbové vložky, tedy tradičním komínem, bylo velkým přáním majitelů novostavby rodinného domku.

„Na první pohled se může zdát, že jde o běžný cihlový krb, my jsme ale mohli díky současným možnostem i dispozicím prostoru nabídnout majitelům při plnění tohoto přání zcela atypické řešení, kdy je krb směrem do koupelny, se kterou obývací prostor sousedí, průhledový. Toto řešení je možné díky průhledové oboustranné krbové vložce,“ popisuje autor návrhu Fabšič.

V tomto případě se do krbové vložky přikládá jen zepředu, zezadu je fixní sklo, takže když se v krbu zatopí, je vidět oheň i z koupelny.

Kuchyňský ostrůvek odděluje kuchyň od obývací a jídelní části.