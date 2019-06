Kuchyň můžete mít spojenou s obývacím pokojem. A přesto za dveřmi

Na pracovní kuchyňské desce zůstává zpravidla spousta věcí, od varné konvice přes toustovač až po papírové utěrky nebo malý odkapávač na nádobí. Jenže tento pohled se nemusí líbit každému, zejména když už jen odpočívá se šálkem kávy či sklenkou vína v obývací části.

Vysoký blok lze v případě potřeby „otevřít“ a začít používat pracovní plochu, spotřebiče či nádobí, které se skrývají za posuvnými dveřmi.

Jako jedna z prvních začala „zavírat“ kuchyň za posuvné dveře italská značka Dada.

Zpočátku používala vysoké dveře, které se daly složit a zasunout mezi kuchyňské skříňky. Po skončení vaření je stačilo jen vytáhnout a celou kuchyň uzavřít. A bylo uklizeno.

Výsledný dojem připomínal někdy pouhé obložení stěny, protože kuchyňská linka se umisťovala do niky, ať již reálné, nebo vytvořené pomocí sádrokartonu.

V pozdějších letech se začaly objevovat posuvné dveře pouze na výšku „od pasu nahoru“, které uzavíraly pouze pracovní plochu a horní skříňky včetně spotřebičů. V poslední době se používají i varianty s horizontálním provedením. Panel se pak zpravidla vysouvá nahoru, nezřídka s pomocí elektrického ovládání.

„Trend posuvných dveří či panelů u kuchyňského nábytku funguje na stejném principu jako posuvné dveře v interiéru. Pokud posuvný mechanismus zvolíme pouze pro zavírání kuchyňských skříněk, získáme nejen elegantní vzhled kuchyně, ale zároveň si ušetříme mnoho starostí s prostorem, který vyžadují dvířka otočná,“ vysvětluje Klára Nováková ze studia Le bon, které patří k průkopníkům tohoto řešení v Česku.

Posuvná dvířka mohou mít jedno nebo více skládaných křídel, a to dává designérům možnost projevit větší kreativitu při navrhování. Pokud se rozhodnete do svého interiéru zakomponovat celé posuvné panely, můžete s jejich pomocí skrýt veškeré domácí spotřebiče. Kuchyňská linka pak vypadá jako jednolitá stěna. To může být při spojení kuchyně a obývacího pokoje velmi žádané řešení.

Posuvné dveře lze snadno složit a zasunout mezi skříňky.

„Unikátní mechanismus má pouze horní vedení a v pracovní desce tedy nemusí být žádné drážky. I při zavřených dveřích navíc máte stále přístup ke skřínkám pod pracovní plochou,“ zdůrazňuje Klára Nováková.

Posuvné dveře představují elegantní řešení interiéru, skýtají i chytré řešení pro úsporu prostoru. Navíc mohou být vyrobeny z různých materiálů, aby se sjednotily s dalším vybavením místnosti.