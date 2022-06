Kuchyně mají vypadat jako obývací pokoj, spotřebiče mizí za dvířky

Ano, kuchyň musí být funkční, dobře vypadat i snadno se udržovat a také nabízet moderní technologie šetřící vodu i energie. Při sledování trendů je však nutné vnímat i to, že si každý může pořídit to, v čem se dobře cítí a co vyhovuje jeho prostorovým i finančním možnostem. Ano, letos výrazně zmizely bílé kuchyně, ale pokud se pro ně rozhodnete, je to jen na vás.

Osvětlení zásuvek zajišťují baterie, které vydrží na 600 až 900 otevření.

Prostě veletrhy je třeba vnímat jako švédský stůl, kde si každý vybere podle své chuti. S neutrálními tóny, jako jsou béžová, bílá či šedá, nic nezkazíte. Pokud si však zvolíte nějakou silnou barvu, třeba hořčicově žlutou, která patřila letos k těm často zastoupeným, pak dodáte interiéru mladistvý a moderní dotek.

O tom ostatně letos nejlépe přesvědčila značka Samsung se svou řadou Bespoke, která vsadila na spotřebiče ve stylových barvách, s nejmodernějšími funkcemi a luxusní povrchovou úpravou. Nejenže si můžete vybrat barvu, která vám konvenuje, ale klidně pro každá dvířka daného spotřebiče jinou barvu tak, aby ladila s kuchyňskými skříňkami. A za pár let je klidně změnit...

Kuchyně pro rodinu

Z kuchyně se prostě stala „hvězda“ domu či bytu. V ní tráví rodina nejvíce společného času, zejména tam, kde jsou malé děti. Proto musí být hlavně praktická a funkční. Nejčastěji se v ní objevuje dřevo, často s jemným drážkováním, které však najdete i u laku, vysokotlaké matné lamináty, sklo (nejlépe kouřové), kámen a nerez.

Zatímco u kuchyňského ostrůvku bývají k vidění robustní desky z přírodního kamene s výškou i několik centimetrů (většinou jde samozřejmě o nákližek na dřevěném rámu), u ostatních spodních skříněk se používají tenké desky z vysokotlakého laminátu nebo skla, nezřídka s dekorem přírodního kamene.

Propojení kuchyní a obývacího pokoje se promítá nejen v použití stejných materiálů a barev v celém spojeném prostoru, ale třeba i v prosklených vitrínách v kuchyňské části, které evokují dříve oblíbené sekretáře pro vystavení rodinného skla a porcelánu.

Posuvné systémy italských výrobců jsou v hledáčku designérů z celého světa.

K nepřehlédnutí je také ústup klasických digestoří, které by v takovém interiéru působily rušivě: přednost dostávají varné desky se spodním odtahem digestoře. Výrazně se prosazuje černá barva jak u varných desek, tak u trub, tyto spotřebiče však často mizí za dveřmi, které se zasouvají do nábytku, aby nepřekážely. Po skončení vaření se vše uzavře, a je ihned uklizeno.

To platí dokonce o dřezech v kuchyňských ostrůvcích, které lze uzavřít velkou posuvnou deskou. A rázem je k dispozici velký jídelní stůl a z kuchyně se stala další část obývacího pokoje.

Udržitelnost a úspory

Jenže kuchyň není jen o nábytku, ale také o spotřebičích. Snad všichni výrobci se letos prezentovali jak výraznými úsporami elektrické energie a vody nebo mnohem delšími záručními dobami, než je v Evropské unii zvykem. Třeba švédské Asko, které zde také vystavovalo, nabízí standardně sedmiletou záruku.

Některé firmy přistoupily ke snižování spotřeby již před lety a v této snaze pokračují. Třeba Samsung dokázal snížit spotřebu elektrické energie u chladniček s mrazáky v dolní části v letech 2000 až 2020 o 67 procent, u bubnových praček v období 2011 až 2020 o 53 procent. Toto ekologické úsilí se projevilo i v certifikátech Energy Star.

Bespoke Home umožňuje doplnit si další díly „ledničky“ tak, jak se třeba rozroste vaše rodina. Nemusí se kupovat nová velká chladnička, stačí jen stávající rozšířit o potřebné díly.

Letos korejský výrobce přidal další zajímavý bonus, a to moderní řešení dvířek. Na speciální limitované sérii chladniček Bespoke s firmou spolupracovali známí výtvarníci Thibaud Hérem, Andy Rementer a Alex Proba. Chladničky určené pro konkrétní země na sobě nesly místní kulturní symboly, například pruhy a hvězdy v USA nebo grafiku národní vlajky ve Velké Británii.

V květnu Samsung představil službu MyBespoke, která zákazníkům nabízí příležitost vytvářet vlastní jedinečné přední panely chladničky Bespoke French Door Refrigerator. Na chladničce se tak může například smát vaše malá dcera.

Škála barev lednic řady Bespoke je dostatečně velká.

Spotřebu vody a energie si pečlivě hlídají i výrobci myček. Třeba Bosch předvedl myčku nádobí řady 6 Zeolith, které má programování umožňující vyhodnocení, optimalizaci a naprogramování mytí s pomocí mobilu.

Ovšem šetřit přírodu lze i jinak, kuchyň Oasi, kterou navrhl architekt Stefano Boeri, je vyrobena z přírodního dřeva z repasovaných benátských dřevěných sloupů, které se musí měnit každých dvacet let.

Značky Beko a Grundig na udržitelnost dbaly i na výstavišti, daly dohromady prostor s nulovým dopadem: materiály a vybavení byly z 95 procent recyklovatelné, opakovaně použitelné nebo určené pro charitativní projekty: zbývajících pět procent bude kompenzováno výsadbou nových stromů.