Kuchyň na míru si vyžádala atypické hloubky i ochotu výrobce dvířek

Pokud se kuchyň plánuje ještě před výstavbou domu, je vše výrazně jednodušší. Majitelé si totiž už v rámci výstavby dřevostavby naplánovali místnost pro kuchyň s takovými rozměry, aby se do ní vešel dostatek pracovního, ale i úložného prostoru a k tomu i velký jídelní stůl pro velkou rodinu.

Pásové okno výborně osvětluje pracovní plochu, horní skříňky se otevírají směrem nahoru, což usnadňuje provoz v kuchyni.

„Požadavky klientů už v rámci plánování byly poměrně jasné: tvar kuchyně do L, dostatek pracovní plochy, dobře využitelné úložné prostory a jemné barevné kombinace. Vytvořil jsem několik návrhů, které jsme společně probrali. Finální kuchyňský prostor jsem navrhl tak, aby jako celek vytvořil funkční a současně designové místo,“ popisuje počátky plánování kuchyně designér Robert Kývala.

A pokračuje: „V rámci plánování jsme provedli také několik stavebních úprav spočívajících především ve změnách otvorů oken tak, aby měl prostor maximum přirozeného denního světla.“ To v kuchyni zabezpečuje nejen pásové okno zasazené mezi pracovní desku a horní skříňky, ale i dvě francouzská okna, jedno v úrovni ostrůvku a druhé za jídelním stolem.

Vše při ruce

Kuchyňskou sestavu tvoří na jedné straně vysoké moduly, které se skládají z potravinové skříně, americké lednice a takzvaného komínu s vestavěnou pečicí troubou. Důmyslně navržené skříně chladničku obklopují ze všech stran, takže se ji podařilo zasadit do jedné linie s okolním nábytkem.

Takzvaná americká lednice je v jedné linii s nábytkem, musela se však kvůli tomu zvětšit hloubka skříní o osm centimetrů.

„Postavení všech prvků do jedné řady si ovšem vyžádalo úložné prostory o osm centimetrů hlubších, než bývá u kuchyňského nábytku zvykem,“ vysvětluje Robert Kývala. Chladničku navíc z horní části překrývá praktický úložný prostor přispívající ke kompaktnosti sestavy.

Kolmo situovaná hlavní část kuchyně s mycím prostorem a varnou deskou je od modulů oddělena barevně odlišeným koutem sloužícím pro přípravu kávy. Hlavní pracovní prostor kuchyně pak doplňuje protilehlý ostrůvek se zabudovanou zásuvkou a barovým pultem, doplněným LED páskem na spodní straně.

Síla skandinávské čistoty a odolnosti

Světlé barvy a dostatek světla, to bývá hlavní kouzlo severských kuchyní, včetně této. A přesto trochu jinak. Čela skříněk, zásuvek a samostatných polic v odstínu slonové kosti udávají kuchyni hlavní barevný směr, vzdušnost a lehkost.

„Aby kuchyň nepůsobila sterilně a jednolitě, navrhl jsem k převládajícímu odstínu slonové kosti kontrastní pracovní desku v dekoru antracitové břidlice barevně prokombinovanou s chladničkou, vypínači a zásuvkami na lince. Přírodní tóny pak zastupuje stěna v dekoru tmavého dubu, která je v jednom tónu s barovým pultem,“ popisuje designér Kývala.

Dřez i baterie jsou barevně sladěné s pracovní deskou a obkladem.

Materiálově byla kuchyň vybavena tak, aby bez problémů obstála i při maximálním vytížení. „Pracovní desku a zadní rohovou stěnu v dřevěném dekoru tvoří LTD desky, nicméně převládajícím materiálem čel skříněk a zásuvek je nanolaminát Fenix. A to hlavně kvůli jeho odolnosti a praktičnosti. Díky dlouholetým zkušenostem, které s tímto materiálem mám, jej ve svých realizacích používám často,“ vysvětluje Robert Kývala.

V čem tkví jedinečnost tohoto povrchu, doplňuje Martin Dusík ze společnosti Trachea: „Mechanickou odolnost HPL nanolaminátu Fenix vůči poškrábání, nárazům i působení tepla zajišťuje vrstva odolných pryskyřic zpracovaných za pomoci nanotechnologií. Navíc na něm nezůstávají otisky prstů, což je v kuchyni víc než žádoucí.“

Pomyslný přechod jedné části kuchyně do druhé tvoří různě dlouhé police, rovněž v odstínu slonové kosti nanolaminátu Fenix. „Police se o této tloušťce do kuchyní běžně nevyrábějí, musím tedy ocenit vstřícnost a ochotu Trachey k mým atypickým požadavkům, a nebylo to poprvé,“ dodává designér. Níže položená police pak disponuje zabudovaným LED páskem, který plynule pokračuje i na spodní straně horních skříní.

Decentní propojení

Aby bělavé tóny dvířek nic nenarušovalo, zvolil designér důmyslné řešení úchytek. „Horní skříňky jsou opatřeny úchytkami E37 zafrézovanými z vnitřní strany. To zaručuje, že jsou na první pohled prakticky neviditelné a přitom se díky nim dvířka snadno otvírají a zavírají. Plynulý přechod mezi tmavší pracovní deskou a světlými čely skříněk pak zajišťují hliníkové úchytky E38. Dohromady tak tvoří jemnou a elegantní dvojici,“ popisuje Robert Kývala.

Deska stolu je v dekoru tmavého dubu.

Pracovní prostor kuchyně je barevně prokombinován i s navazující s jídelnou. A to díky propojení dřevěných ploch s jídelním stolem, jehož černé nohy zase ladí s tmavými kuchyňskými prvky a osvětlením. Celkový efekt kuchyně pak dotváří židle v zemitých tónech šedé.

Do budoucna v kuchyni přibude ještě opravdový kousek přírody ve formě zelené květinové stěny, která bude v úrovni jídelního stolu.