Covid vyhnal finalisty soutěže Czech Grand Design ven na Kampu

Přes letošní omezení kvůli covidu nepřijdou zájemci o předvedení prací těch nejlepších. Výstava Best of: 2020 se totiž prezentuje ve veřejném prostranství pražské Kampy U Sovových mlýnů až do 10. května 2021. Vítěze jednotlivých kategorií i absolutního vítěze napříč kategoriemi, letošního Grand designéra, představí v přímém přenosu ČT art na slavnostním vyhlášení 21. dubna.

Od kalíšku po nábytek

Vizuál soutěže je tradičně dílem Fotografa předchozího roku, kterým byla Michaela Karásek Čejková.

Do finále Cen Czech Grand Design 2020 se kromě „tradičních“ výrobků dostaly i poměrně nečekané počiny. Třeba v kategorii Designér roku – Ceny Ministerstva kultury ČR – se objevil menstruační kalíšek Whoop.de.doo designérky Anny Marešové.

Dvojici Herrmann & Coufal přivedla do finále svítidla Lift, Tension a Balance DIY. Pro spotřebitele je zajímavý „příjemce“, jde totiž o projekt pro Hornbach, což samozřejmě znamená i příznivou cenu. Úspěšní designéři se letos prezentovali i svítidlem Capsule pro Lucis a skříňkou Roletta navrženou pro značku Futuro.

Trojici finalistů v této hlavní kategorii uzavírá další úspěšné duo, studio LLEV s jejich nejnovější kolekcí nábytku Sileencio a doplňky Myceelium.

Výrobce roku, šperkaři i grafici

V kategorii Výrobce roku se bude letos rozhodovat mezi novinkami Tkalcovny Kubák, vestavbami do auta od Egoé a svítidly od společnosti Lasvit.

Úspěchy nových tváří tradičně představuje kategorie Objev roku. Trojice finalistů je letos v sestavě Cindy Kutíková za Nekonečné šály ve spolupráci s Natálií Nepovímovou, Ihor za textilní kolekci Piet a kolekci nábytkových doplňků. Třetím finalistou je Lappa studio s akustickými panely Eclipse.

Cenu za nejlepší šperk roku má šanci získat designérka Maria Kobelova s kolekcí inspirovanou čtyřmi druhy euforie. O prvenství s ní bojuje první sólo počin Zdeňka Vacka (dříve spolupracoval s Danielem Poštou, spolu vytvořili velmi známou značku šperků Zorya), a to kolekce šperků nazvaná Báze.

Třetím finalistou je Ondřej Stára, ten zaujal hned třemi počiny za loňský rok: prstenem s názvem To bude peněz, to bude peněz a kolekcemi šperků Uncut Merch ve spolupráci s Janem Černým a Remember you will die.

Na titul Módní designér roku letos aspiruje trojice Jakub Polanka, Naniche by Natalie Dufková (oba s kolekcemi F/W 2020 a S/S 2021) a Jan Černý s kolekcí Romantic Era 2021+ a kabelkou navrženou pro českou značku KARA.

O ocenění Fotograf roku se letos rozhodne mezi sestrami Danielou a Lindou Dostálkovými, které jsou mezi finální trojicí za řadu editorialů a další práce, dále Marií Tomanovou za fotografie pro časopisy VMAN, V, Lampoon a Dazed a další módní kampaně a editorialy. Trojici finalistů uzavírají fotografky Shotby.us nominované za spolupráci s časopisy Dolce vita a Swarm Mag, fotografie pro Prague Pride a Project Sapience a portrét zpěvačky Katarzie.

Designér šperku roku: Zdeněk Vacek

Grafickým designérem 2020 se mohou stát 20YY designers za vizuální identitu pro Muzeum literatury, Anežka Minaříková za grafický design knihy Clara / Clara Istlerová, práce a život. Za vizuální styl Pražské integrované dopravy se letošními finalisty stalo také studio Superlative.works.

V kategorii Ilustrátor roku porotu nejvíce zaujali Jiří Franta svým autorským komiksem Singl, Eva Maceková ilustracemi pro módní kolekce a do třetice Veronika Vlková a Jan Šrámek za ilustrace dětské knihy Apolenka z modrotisku.

S pracemi 24 finalistů se mohou zájemci seznámit na otevřené výstavě na Kampě.