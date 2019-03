Ceny Czech Grand Design 2018 znají vítěze. Ovládly je ženy

Ocenění tvůrci si odnesli speciální trofej, brýle proti oslnění slávou, které navrhla Nastassia Aleinikava, loňská Grand designérka roku soutěžící v kategorii šperk. Ta se mezi finalisty dostala i letos.

Absolutní vítěz, Grand designér roku – Cena Erste Premier a Módní designér roku: Tereza Rosalie Kladošová, kolekce Merino Recycle

Vítězové získali ceny v devíti kategoriích, které pokryly produktový a módní design, šperk, fotografii, ilustraci a grafický design, nechyběla ani tradiční cena pro Objev roku. Do Síně slávy byl uvedený výtvarník Jiří Šalamoun.

Cena za upcyklaci a estetiku

Tereza Rosalie Kladošová zvítězila v kategorii Módní designér roku, zároveň se stala i Grand designérkou roku 2018. V soutěži není žádným nováčkem, v nominacích se objevila již třikrát, v roce 2014 v kategorii Objev roku, v letech 2015 a 2016 byla mezi finalisty v kategorii Módní designér roku.

Pro absolventku pražské UMPRUM a UTB ve Zlíně je typický výrazný experimentální rukopis, který využívá nejen v módě, ale také ve scénografii, produktovém designu či stylingu. Jako inspiraci využívá domácké tvoření, kýč i naivitu, neztrácí však smysl pro sofistikovanost a estetickou hodnotu umění.

Co je upcyklace? Jde o proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality, pro zlepšení hodnot životního prostředí. Je to protiklad downcyklace, která na rozdíl od upcyklace kvalitu produktu snižuje. Zdroj: Wikipedie

„Kolekce Merino Recycle je založena na upcyklaci zbytků z průmyslové produkce. Různobarevné kusy merina skládá do výrazných grafických koláží, fixovaných pomocí vpichového stroje v děčínské textilce. Tyto autorské textilie jsou základním inspiračním motivem a materiálem celé kolekce. Na grafické motivy z upcyklovaného merina dál plynule navazují potisky na topech, šatech a sukních,“ popsala její vítěznou kolekci Veronika Ruppert, členka poroty kategorie Módní designér roku.

Zasloužené prvenství

Výrobce roku: TON, křeslo Chips Chair (Lucie Koldová)

Nejvíce sledovanou kategorii Designér roku ovládla letos zaslouženě Lucie Koldová, která v loňském roce představila novinku Chips Chair pro českou značku TON, svítidla

Jack O´Lanthern pro Brokis, kde působí jako kreativní ředitelka, a objekt Blossom. Úspěch zaznamenala také v Kolíně, kde vytvořila instalaci Das Haus na prestižním veletrhu imm.

V kategorii Designér šperku zvítězila Janja Prokić, která představila kolekci Homa a fantaskní koruny pro královny. Původem srbská šperkařka s osobitým stylem si odnesla v pořadí už druhou cenu v kategorii šperk a vystřídala tak na pomyslném šperkařském trůně Nastassiu Aleinikavu.

Mezi grafickými designéry si cenu odnesla Veronika Rút Nováková, která se zaměřila na vizuální smog a přemíru nevzhledných reklam v Brně. Koncept a vizuální identita Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven jí vynesly první místo.

Nejlepší fotografkou roku 2018 se stala Hana Knížová. Po loňském finálovém umístění si odnáší vítěznou trofej za fotografie Nadotek pro magazín Proč ne?!, kampaň Pigmentarium Perfume a Kids pro Stellu McCartney a fotografie ZŠ a ZUŠ Líbeznice pro projekt Projektil33.

Ocenění pro Výrobce roku si odnesla společnost TON, která loni uvedla kromě Chips Chair od Lucie Koldové také kolekci Santiago 02 od Reného Šulce. Tradiční dřevěný nábytek je rozšířením původní kolekce Santiago určené pro seniory a lidi se sníženou pohyblivostí.

Nejlepším ilustrátorem byl zvolen výtvarník Jindřich Janíček, který si vítězství zasloužil za ilustrace pro komiks 75 stupňů Fahrenheita, Hospodářské noviny a knihu Ilustrovaná Ústava České republiky (Take Take Take).

Objevem roku se stala Maria Nina Václavková se zdařilou kolekcí Offcuts předvedenou na loňském podzimním Designbloku, která kombinuje udržitelný přístup a stylovou módní obuv. Nelepené boty fungují jako skládačka, komponovaná výrobcem dohromady. Dokazuje tak, že i bota, jindy složitá na recyklaci, může být součástí sustainable fashion.

Výrobce roku: TON, kolekce Santiago 02 (René Šulc)

Důraz na ekologii a recyklaci

„V rámci letošních cen můžeme sledovat hned několik zásadních směrů, kterými se současný design ubírá. Důraz na ekologii a recyklaci, který můžeme vidět zejména v práci s materiály, chápání designu jako způsob řešení problému, třeba v grafickém designu, kdy jde v podstatě o výzkum a sociální design,“ zhodnotila letošní oceněné Jana Zielinski, členka Přípravného výboru Cen Czech Grand Design a ředitelka Designbloku.

Designér šperku roku: Janja Prokić, kolekce HOMA

A dodala: „Stále je však v designu přítomno hledání krásy a dokonalosti, jasně patrné zejména u kategorie Designér roku. Letošní ceny dávají mnoho významných podnětů, protože ocenění autoři se vyjadřují k aktuální situaci světa.“

Jeho tvorbu zná každý

Ceny Czech Grand Design každoročně uvádějí významnou osobnost v oboru do Síně slávy. Letos tato pocta patřila výtvarníkovi, ilustrátorovi a pedagogovi Jiřímu Šalamounovi, který svými ilustracemi ozdobil desítky knih světových autorů, ale také filmových i divadelních plakátů.

Třeba jeho Maxipsa Fíka milovala (a miluje) celá řada generací dětí i dospělých. Chlupatý hrdina oblíbeného večerníčku se dostal i na známky, znají ho ve 30 zemích světa. V Česku patří mezi pět nejoblíbenějších večerníčků. Trofej za legendárního ilustrátora přišla na slavnostní ceremoniál převzít dcera Barbora Šalamounová.

VIDEO: Do Síně slávy vstoupil výtvarník Jiří Šalamoun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trofej pro třináctý ročník vytvořila loňská absolutní vítězka Nastassia Aleinikava. „Jako trofej jsem navrhla ochranné brýle proti záření slávy,“ řekla k ceně autorka. „Sláva totiž může člověka zasáhnout ve chvíli, kdy na to není vůbec připravený, nebo naopak může být roky vytoužená. Ochranné brýle proti záření slávy mají dvojitou ochranu díky dvěma vrstvám speciálních optických čoček, které vítězi budou pomáhat.“

Síň slávy: Jiří Šalamoun, Maxipes Fík

Pro Grand designéra roku navrhla Nastassia Aleinikava navíc ještě speciální cenu, a to „Grand řád“. Právě její pojetí slávy inspirovalo i choreografku a režisérku celého večera, Janu Burkiewiczovou. Ta tak slavnostní předávání cen připravila v duchu tématu prchlivé a opojné slávy.

Moderátory a zároveň autory hudby večera se stali herci a muzikanti z formace Mutanti hledaj východisko Jan Vejražka a Jiří Konvalinka. Hlavním partnerem cen byla už tradičně Česká spořitelna se značkou Erste Premier.