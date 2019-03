S tramvají i s křeslem vyrazili čeští designéři za světovými úspěchy

Některé české firmy jsou na „přísun“ cen již zvyklé, třeba bystřický TON či výrobce městského mobiliáře mmcité ocenění získávají takřka pravidelně, což svědčí o jejich vysoké kvalitě, letos k nim však přibyly i další firmy.

Design novinky Muteo společnosti Sapeli uspěl v ostré konkurenci mezinárodního prostředí, kdy o vítězi jednotlivých kategorií rozhoduje mezinárodní porota složená z několika desítek nezávislých odborníků.

Třeba rodinná firma Sapeli, podnik s více než stoletou tradicí, si odnesla červený puntík za výrobek Muteo, který v sobě spojuje dveře a kliku v jediný celek. Jejím autorem je český designér Petr Novague. Ten už má těchto ocenění ve své sbírce několik.

Jde o první české dveře, které se mohou pochlubit tímto oceněním ve více než šedesátileté historii udělování Red Dot Award. „Jsem velmi pyšný, že se nám ziskem tohoto ocenění podařilo potvrdit fakt, že nejsme jen českým lídrem ve výrobě a kvalitě dveří, ale rovněž jsme potvrdili roli inovátora,“ říká Dušan Vrtal, místopředseda představenstva.

A dodává: „Tento úspěch je odrazem více než dvouleté usilovné práce týmu lidí, kteří ačkoliv nejsou součástí nadnárodního výrobního velikána, dokázali, že Sapeli nabízí dveře ve špičkovém designu a kvalitě, která snese i ta nejpřísnější kritéria a mezinárodní srovnání.“

Ocenění pro stálice českého designu

Lucie Koldová, která navrhla křeslo Chips pro značku TON, si připsala na své konto další cenu. Její lounge křeslo zaujalo porotu kromě nápaditého designu také svým kvalitním řemeslným zpracováním, které je pro bystřické nábytkáře charakteristické.

„V Česku Chips bodoval už během pražské přehlídky Designblok, kde jej odborná porota vybrala za Nejlepší nový nábytek. Během listopadu pak získal titul German Desing Award 2019 Winner,“ popisuje dosavadní úspěchy Jan Juza, ředitel marketingu TON.

Na konci prosince k nim přibylo i ocenění Good Design, které organizuje The Chicago Athenaeum ve spolupráci s Evropským střediskem pro architekturu, umění, design a urbanistické studie. Nyní tedy křeslo získalo i ocenění Red Dot Design Award v kategorii Product Design 2019 a přiřadilo se k již oceněným výrobkům z předchozích let.

Také volně stojící akrylátová vana Solo od Kryštofa Nosála pro Ravak je výrobkem, který sbírá mezinárodní ceny za design jak v Evropě (Red Dot, iF Design Award), tak i za oceánem (americká cena Good Design).

U vany Solo Kryštof Nosál neobvyklým způsobem zkombinoval dva základní tvary, obdélníkovou základnu, která vaně dodává vizuální stabilitu, s oválnou horní partií vyvolávající příjemný uklidňující dojem.

Společně s domácím oceněním EDIDA a cenou z podzimního Designbloku se vana stala nejoceňovanějším současným výrobkem značky Ravak. Protože Ravak dlouhodobě usiluje o vytváření designově sladěných konceptů, autor k ní rovnou navrhl i umyvadlo na desku vyrobené z litého mramoru.

Také studio mmcité1 uspělo již po několikáté, tentokrát za sedací systém Pixel, který využívá zbytkového materiálu. Za návrhem oceněného výrobku stojí David Karásek, hlavní designér mmcité1, a duo Herrmann & Coufal.

„Chtěli jsme navrhnout výrobek, který bude esteticky unikátní, přinese do veřejného prostoru něco skutečně nového, a přitom využijeme dřeva, které by jinak skončilo v kamnech. Navíc jsme přišli na způsob, jak drobné dřevěné lamely kotvit do rámu unikátním způsobem, jež jsme si nechali patentovat,“ vysvětluje David Karásek z mmcité1.

Systém doplňují opěradla, umístitelná kamkoliv na sedací plochu.

Autoři se s tímto výrobkem dostali až do finále Czech Grand Design 2018 v kategorii Designér roku, kde skončili druzí. Výrobek rovněž získal ocenění EDIDA 2019 v kategorii Outdoor, které každým rokem vyhlašuje časopis Elle Decoration.

Po vibrátoru uspěla i s tramvají

Ani Anna Marešová není „nováčkem“ v soutěži Red Dot Design Award, jenže tentokrát nedostala cenu za erotickou pomůcku, ale v kategorii Product design 2019 zaujala mezinárodní porotu konceptem, který vychází z tradice původních vozů Tatra T3.

Legendární tramvaj posunula do kontextu dneška, respektuje její původní vzhled, který dále rozvíjela a přizpůsobila účelu vyhlídkové tramvaje. Porota udělila tramvaji T3 Coupé ocenění Red Dot Honourable Mention 2019 za mimořádný počin v designu a konstrukci produktu. „Jde o promyšlené řešení a velmi detailní a kvalitní zpracování,“ říká profesor Peter Zec, zakladatel a prezident Red Dot Award.

„Jsou to dva splněné sny. První, že jsem mohla navrhnout novou tramvaj, která se skutečně vyrobila a jezdí, a druhý, že se lidem ta tramvaj líbí a funguje. To je pro designéra ta nejlepší zpětná vazba. Mám z ceny opravdu velkou radost a vážím si toho, že mne Dopravní podnik na tuto spolupráci oslovil. Skvělá byla součinnost hlavně s inženýry a techniky. Díky tomu jsme tramvaj mohli společně doladit do posledního detailu,“ reaguje na ocenění česká designérka Anna Marešová.

T3 Coupé nabízí požitek nejen z jízdy po Praze v polootevřeném voze, ale poskytne zážitek ze stylového interiéru. Součástí interiéru je i bar, jehož design vychází z původního pultíku na prodej jízdenek použitého v tramvaji T1.

Nováčkové na designovém nebi

Mladá česká firma UBRD uspěla v mezinárodní soutěži iF Design Award 2019 se dvěma produkty, dřevěným kuchyňským prkénkem s motivem české vlajky a stojanem na nože.

„Pořád tomu nevěříme. Tyto soutěže vyhrávají firmy se stovkami zaměstnanců a desetimilionovými obraty a ne lidi jako my, kteří ve dvou dělají vše od výroby až po účetnictví,“ komentuje ocenění jeden ze zakladatelů firmy Jiří Krůta, který spolu s druhým zakladatelem Vojtěchem Krůtou přebíral cenu v Mnichově, a to rovnou za dva výrobky.

Kuchyňské doplňky jsou vyrobeny ze dřeva amerického ořechu, který má ideální vlastnosti pro výrobu produktů do kuchyně, kde se pracuje s potravinami a zároveň je zajímavý i svým dekorem.

„Oba produkty našly správnou rovnováhu mezi estetikou a funkčností. Jednoduché geometrické tvary kuchyňských doplňků jsou nejen krásné, ale také napovídají uživatelům, jak produkty používat. Každý estetický prvek, každá linie a každý tvar vznikly z konkrétního důvodu. Poměry a velikost prkénka a stojanu na nože jsou vytvořeny tak, že se stávají ikonickým a téměř monolitickým prvkem v kuchyni,“ uvedla porota ke svému rozhodnutí.

Firma UBRD přitom vznikla před pouhými čtyřmi roky. Název odkazuje na oblast Brd, odkud zakladatelé společnosti pocházejí a kde se výrobky kompletují.



„Původní zaměření bylo více přírodní, design nikdo neřešil a byla to taková sranda po večerech. Pak jsme stáli před rozhodnutím, zda rozprodáme sklad a bude konec, nebo do toho šlápneme,“ popisuje Jiří Krůta. Dva mladí nadšenci vsadili na intuici a spojili se s věhlasným designérem Petrem Novaquem. Ze spolupráce se zrodilo šest dřevěných kuchyňských výrobků.