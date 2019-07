Praha se může chlubit tramvají i odpadkovými koši oceněnými za design

„Porota ocenila Prahu za design vyhlídkové retro tramvaje T3 Coupé a za podobu městského mobiliáře, který dokonce získal nejvyšší možné ocenění Best of The Best. Je to také důkaz, že Praha patří mezi moderní světové metropole a směřuje správným směrem,“ říká radní Jan Chabr, který přebíral cenu za hlavní město.

Oceněný závěsný koš můžete vidět ve Stromovce, na Petříně či na Strossmayerově náměstí.

Autory městského mobiliáře, který se nyní může pyšnit celosvětově nejrespektovanějším oceněním za design, jsou Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj chorchoj.

S návrhem na design setu lavičky, koše a stojanu na kola uspěli v anonymní soutěži, kterou vyhlásil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) v roce 2017.

Ocenění Red Dot Design Award z tohoto setu získaly odpadkové koše, závěsný a volně stojící. Lidé je mohou spatřit například ve Stromovce, na Petříně či na Strossmayerově náměstí.

Tramvaj plná emocí

Za designem tramvaje T3 Coupé stojí studio Anna Marešová designers a Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Celý projekt vznikal téměř dva roky, představen byl pak na konci minulého roku v rámci pražského Designbloku. Komerční provoz tramvaje, kterou je možné si za poplatek pronajmout, funguje od loňského listopadu.

Mezinárodní porotu soutěže Red Dot Design Award zaujala designérka konceptem, který vychází z tradice původních vozů Tatra T3. Legendární tramvaj posunula do kontextu dneška, její původní vzhled dále rozvíjela a přizpůsobila účelu vyhlídkové tramvaje.

Porota udělila tramvaji T3 Coupé ocenění Red Dot Honourable Mention 2019 za mimořádný počin v designu a konstrukci produktu. „Jde o promyšlené řešení a velmi detailní a kvalitní zpracování, “ říká profesor Peter Zec, zakladatel a prezident soutěže.

„Jsou to dva splněné sny. První, že jsem mohla navrhnout novou tramvaj, která se skutečně vyrobila a jezdí, a druhý, že se lidem ta tramvaj líbí a funguje. To je pro designéra ta nejlepší zpětná vazba. Mám z ceny opravdu velkou radost a vážím si toho, že mě dopravní podnik na tuto spolupráci oslovil. Skvělá byla součinnost hlavně s inženýry a techniky. Díky tomu jsme tramvaj mohli společně doladit do posledního detailu, “ reaguje na ocenění česká designérka Anna Marešová, kterou veřejnost zná i jako autorku designového vibrátoru (i za něj získala ocenění Red Dot Design Award) a erotických pomůcek.

T3 Coupé nabízí požitek nejen z jízdy po Praze v polootevřeném voze, ale poskytuje i zážitek ze stylového interiéru. Součástí vozu je i bar, jehož design vychází z původního pultíku na prodej jízdenek použitého v tramvaji T1.

Součástí interiéru je i bar, jehož design vychází z původního pultíku na prodej jízdenek použitého v tramvaji T1.