Čím je unikátní vermikompostér s žížalami, křeslo či vysavač

1:00 , aktualizováno 1:00

Při nákupu zařízení do bytu se lze řídit výsledky nezávislých testů, důležitým aspektem bývá i ocenění za design. Dávno už totiž neplatí, že poroty hodnotí pouze „design“, důležitá je i technická stránka či ekologický přínos. To vše splňují i noví držitelé ocenění Good Design či iF Design Award.