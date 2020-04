Královnou českého designu se stala Lucie Koldová. Už podruhé

V každé z osmi kategorií (design, móda, šperk, grafika, fotografie, ilustrace, výrobce a objev) se do finále probojovali tři nejlepší. Vítěze zvolila Akademie designu ČR z celkem 84 nominovaných. Vzhledem k trvajícím opatřením kvůli koronaviru byli letos ti nejlepší vyhlášeni formou dokumentárního pořadu v režii Tomáše Luňáka.

Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR - Lucie Koldová, židle Cocon (Master&Master)

V hlavní kategorii Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR, která poutá každoročně největší pozornost, kraloval letos téměř výhradně nábytek.

Designérská hvězda Lucie Koldová byla nominována mezi nejlepší za kolekci venkovního nábytku Manta, židle Cocon, čalouněné židle Celine pro značku Freifrau nebo stoly pro slovenskou Javorinu.

Jen málokdo z českých designérů má na svém kontě tolik tuzemských i mezinárodních úspěchů jako Lucie, designérka a kreativní ředitelka značky Brokis. „Živím se svou vášní,“ říká. Jenže jen vášeň nestačí, absolventka VŠUP v tvorbě naplňuje i své krédo: překračovat stále své limity a být jiná než ostatní.

O titul nejlepšího designéra usilovala i dvojice Herrmann & Coufal, která navrhla kromě interiérových kusů pro výrobce Duro také venkovní mobiliář pro mmcité1. Trojici doplnilo studio LLEV s nejnovější kolekcí nábytku Book a vázami Nueevo.

Každoročně sledovanými kategoriemi jsou také Módní designér a Designér šperku. V těch upoutal Akademii talentovaný módní designér Jan Černý s autorskou oděvní kolekcí i redesignem ikonických bot Prestige, dále Zdeňka Imreczeová a její oděvní kolekce pro podzim a zimu a Zoltán Tóth, který se letos probojoval do finále úplně poprvé ve své kariéře.

Mezi šperky letos upoutaly pozornost zejména brýle, které ve finále zaujaly hned dvě místa. O prvenství se rozhodovalo mezi dvojicí Nastassia Aleinikava a Dana Prekopová, značkou Optiqa a Eliškou Lhotskou a její kolekcí šperků So.

Objev roku - Vítek Škop, interaktivní učebnice Vividbooks

Oborově různorodá trojice se sešla ve finále kategorie Objev roku, ta každoročně mapuje tvorbu talentovaných designérů na samém začátku kariéry. Rozhodovalo se mezi interaktivním zpracováním učebnice fyziky Vítka Škopa (dnes tak aktuální), neonovými vázami Party vases Dominiky Petrtýlové a originálními dřevěnými figurkami značky Tititi.

O titul Fotograf roku bojovala Michaela Karásek Čejková, která zaujala autorskými fotografiemi pro projekt Czechia a kampaněmi pro české designérky; dále Linda a Daniela Dostálkovi s fotografiemi pro činohru Národního divadla a Marie Tomanová se sérií pro prestižní New York Magazine.

O ceně za grafický design se rozhodovalo mezi Janem Matouškem, který zpracoval vizuální koncepci knihy a výstavy Diktátor času, studiem 20YY Designers, které navrhlo vizuální styl AVU a Michalem Rydvalem a jeho grafickou koncepcí edice knih nakladatelství Fra.

V nejmladší kategorii Ilustrátor roku, kde Akademie ocenila především ilustrace vzniklé pro knihy a magazíny, se rozhodovalo mezi trojicí Patrik Antczak, Nikola Logosová a Barbora Idesová.

Vítězové jednotlivých kategorií jsou na prvním místě, zároveň jsou za jejich jmény uvedeny návrhy, za které byli nominováni.

Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR

Absolutní vítězkou ročníku se stala Lucie Koldová, která zopakovala svůj úspěch z roku 2012 a stala se v historii soutěže první držitelkou dvou titulů Grand designér roku. Toto ocenění patří designérovi, který získal nejvíce hlasů napříč všemi kategoriemi.

Lucie se kromě jediného ročníku Cen objevila ve všech třinácti. V roce 2007 a 2008 bodovala poprvé s nominací v kategorii Objev roku, poté nechyběla ani jednou v královské kategorii Designér roku. Několikrát se probojovala do finále, třikrát kategorii vyhrála a jednou dokonce získala také nominaci v kategorii Designér šperku roku.

Lucie Koldová: stůl XX (Javorina), kolekce nábytku Manta (mmcité1), židle Celine (Freifrau), židle Cocon (Master & Master)

Herrmann & Coufal: kolekce nábytku Bend (Duro), lavička Steps (Master & Master), piknikový set Rautster (mmcité1)

LLEV: kolekce nábytku Book, vázy Nueevo

Módní designér roku

Jan Černý: kolekce A/W 2019, redesign tenisek Prestige X Jan

Zdeňka Imreczeová: kolekce A/W 2019

Zoltán Tóth: kolekce S/S 2020

Designér šperku roku

Eliška Lhotská: kolekce So

Dana Prekopová a Nastassia Aleinikava Studio: kolekce brýlí IOKO x NA Summer

Optiqa: kolekce Distorted

Grafický designér roku

Jan Matoušek: vizuální koncepce výstavy a grafický design knihy Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky (Kateřina Svatoňová, Lucie Česálková, Národní filmový archiv, FF UK)

20YY Designers: vizuální identita Akademie výtvarných umění

Michal Rydval: vizuální styl publikací pro Éditions Fra 2019

Fotograf roku

Michaela Karásek Čejková: fotografie kolekce Sadalsuud (Janja Prokić), fotografie pro projekt Czechia, fotografie kolekce To a jen sen (Ester a Josefina), fotografie pro vizuál festivalu Mezipatra

Daniela a Linda Dostálkovy: série fotografií pro kampaň činohry Národního divadla v Praze, sezóna 2019/20

Marie Tomanová: fotografie IRL City (New York Magazine)

Ilustrátor roku

Nikola Logosová: ilustrace pro knihy Pozor doktor! Dějiny medicíny v sedmi dnech (Petr Svobodný, Běží liška) a Klub divných dětí (Petra Soukupová, Host)

Patrik Antczak: série ilustrací pro platformu Rekonstrukce státu, nástěnná ilustrace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, ilustrace pro knihu Světový atlas strašidel a duchů (kol. autorek, Albatros)

Barbora Idesová: ilustrace pro magazín Host, ilustrace pro vizuál festivalu Lustr 2019

Výrobce roku – Cena Design pro export

Master & Master: židle Cocon (Lucie Koldová), lavička Steps (Herrmann & Coufal)

Výrobce roku – Cena Design pro export - M&T, zavírací systém Magnetic (Roman Ulich)

M&T: zavírací systém Magnetic (Roman Ulich)

mmcité1: kolekce venkovního nábytku Manta (Lucie Koldová) a Stack (Lucia Lehrer, David Karásek)

Objev roku

Vítek Škop: interaktivní učebnice Vividbooks

Dominika Petrtýlová: vázy Party vases

Tititi: dřevěné objekty

Síň slávy

Cenu za celoživotní přínos oboru si odnesla výtvarnice, grafička, ilustrátorka a pedagožka Květa Pacovská. Je v řadě druhou ilustrátorkou a grafickou designérkou vstupující do Síně slávy českého designu.

Všestranná výtvarnice se narodila v roce 1928 v Praze, vystudovala Státní grafickou školu, po které absolvovala na VŠUP u profesora Emila Filly. Ačkoliv jejím oborem byla monumentální malba, její tvorba zasahuje a prolíná v sobě řadu disciplín.

Ukázka z tvorby Květy Pacovské

„Já se považuji za malířku. To jsem také vystudovala. Mé obrazy následně našly místo i v knížkách. Byl to krásný prostor, kde jsem mohla svou práci prezentovat i tam, kam se člověk s výstavou nedostane. Všechny obory dělám stejně ráda a nemohu je opustit,“ popsala výtvarnice v rozhovoru pro iDNES.cz. Její knihy byly publikovány ve čtrnácti světových jazycích a získala za ně řadu mezinárodních ocenění.

První knihy, miniaturní o mnoha stránkách i obrovské s velkými figurami, vytvářela a ilustrovala pro své syny. „Vždyť knížka je první galerie, do které dítě vstoupí,“ říká dodnes.

Pak přišly oficiální knižní zakázky, které zprvu chápala jako prostředek obživy, postupem času nad nimi začala uvažovat komplexněji, jako o architektuře a kompletním objektu. Takový přístup ji vynesl mnoho prestižních zahraničních ocenění, z nichž nevýznamnější je knižní cena Hanse Christiana Andersena (1992).

Další významné ocenění představuje cena za nejkrásnější knihu světa Goldene Letter (1993), získala také několik zlatých medailí z mezinárodního knižního veletrhu IBA v Lipsku, titul Nejkrásnější kniha Rakouska (1991) nebo Nejkrásnější kniha Francie (2005).

Tvorbu Pacovské popsala Hana Larvová, kurátorka výstavy Květa Pacovská: Utíkejte na konec v Galerii hlavního města Prahy takto: „Ve své konceptuální tvorbě zabývá prostorem s jeho vizuálními vztahy a souvislostmi. Na tomto fenoménu je založeno celé její obsáhlé dílo, které zahrnuje široké výrazové spektrum forem od obrazů, prostorových soch-objektů, kreseb, instalací až po experimentální autorské knihy.“

A motto Květy Pacovské? „Kreslím, kreslím všechno, kreslím čímkoliv na cokoliv.“

Zase ten koronavir...

„Nouzový stav nás zastihl těsně před oficiálním předáváním Cen Czech Grand Design. Stihli jsme odhalit finalisty, otevřít výstavu, ale ceremoniál už proběhnout nemohl. Z toho důvodu jsme vymysleli alternativní způsob předávání bez diváků, formou dokumentu. I v nelehkých dobách si nejlepší čeští designéři zaslouží být viděni a slyšeni,“ popsala Jana Zielinski, členka Přípravného výboru Cen Czech Grand Design a ředitelka Designbloku.

Cenu pro vítěze soutěže Czech Grand Design 2019 připravila Tereza Rosalie Kladošová, která v loňském roce získala ocenění Grand designér roku.

Slavnostní předávání letošních cen proběhlo v mimořádném režimu vzhledem k trvajícím opatřením proti pandemii koronaviru v podobě dokumentárního filmu v režii Tomáše Luňáka, který nabídl vizitky nominovaných, záběry z výstavy finalistů Best of: 2019 i rozhovory s vítězi. Pořadem provedli stejně jako v loňském roce herci a muzikanti z formace Mutanti hledaj východisko Jan Vejražka a Jiří Konvalinka.

Trofejí pro vítěze za rok 2019 se pak stala speciální série objektů navržená Terezou Rosalií Kladošovou s názvem Kus snu. Ten symbolizuje vnitřní tajná přání i vlastní splněný sen autorky, cestu do dalekého Mexika, kde trofej vznikla v době těsně před uzavřením hranic.

„Ceny jsou sbírkou předmětů z mé cesty do Mexika, kterou jsem si vysnila. Každý z vítězů dostal něco jiného, něco speciálního. A další částí ceny je krabice, pelíšek pro předměty, které jsem přivezla. Ovšem ani ty předměty, ani ty krabice nejsou důležité. Důležitá je pro mě myšlenka, kterou mají zhmotňovat a sice: buďme odvážní a pojďme věci dělat trošku jinak. Plňme si sny, protože sny jsou to, co tvoří náš život. A vystupme ze své komfortní zóny,“ vysvětlila Kladošová.