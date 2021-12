Kanceláře v podobě krystalu mají zelené střechy i dobíječky pro auta

„Bořislavka Centrum je projektem, který ctí zásady udržitelnosti a má významný přesah do svého okolí,“ konstatovala výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda, členka odborné poroty 23. ročníku soutěže, která cenu Environmentální projekt roku Best of Realty vyhlásila.

Zeleň se dostala nejen na střechy, ale i do interiéru.

„Z hlediska udržitelnosti je budova nositelem certifikace LEED Gold, které dosáhla díky inovativním technologickým řešením, jako je například rekuperace vzduchu, inteligentně řízené osvětlení, zelené střechy či dobíječky na elektromobily,“ dodává Simona Kalvoda.

Umělecká díla i dobíječky pro elektromobily

Bořislavka Centrum tvoří čtyři nepravidelné skleněné krystaly. Autorem architektonického návrhu je kancelář Aulík Fišer architekti. Projekt, jehož investorem byla skupina KKCG, zahrnuje kanceláře (přibližně 30 tisíc metrů čtverečních), na zhruba 10 tisících m2 jsou obchody. Součástí projektu je také veřejný prostor doplněný řadou uměleckých děl, ale i zelení a vodními plochami.

V celém komplexu byly instalovány nejmodernější technologie, které umožňují budově ctít zásady udržitelnosti. Využívá se například dešťová voda, střechy jsou osázené zelení, zavedena je rekuperace energie z výtahů a instalován byl také výměník tepla.

„Na základě výsledku mezinárodního architektonického workshopu, ke kterému jsme byli přizváni v roce 2012 společností KKCG, jsme dostali příležitost podílet se na vybudování multifunkčního centra Bořislavka. Na komplikovaném pozemku, s přímou návazností na vestibul metra Bořislavka, jsme navázali na dlouhodobý vývoj urbanistického schématu, které by zachovalo určité kvality veřejného prostoru historického města a současně by umožňovalo existenci silné soudobé formy,“ popisují autoři ze studia Aulík Fišer architekti.

Do nepravidelné parcely kladli architekti nepravidelné přírodní tvary, krystaly, které jsou posazeny na kontinuální platformu, která plynule přechází do parkových ploch ve východní části lokality.

Stavba jako krystal

Nepravidelnost zde neznamená nahodilost, vnitřní struktura krystalu odpovídá funkci a jeho celkovému tvaru. Forma umožňuje reagovat na naprosto odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a zcela naplňuje striktní principy současné typologie.

Zdánlivě subjektivní geometrie jednotlivých krystalů posazených na společné platformě umožňuje velmi efektivní a přívětivé vnitřní uspořádání kanceláří.

Specifická bloková struktura je naprosto prostupná, s interakcemi do širšího okolí platformy, které zprostředkuje dvoupodlažní obchodní pasáž. Prostupný blok v tomto případě reaguje na různá měřítka v průběhu ulice Evropské a nabízí širokou diverzitu veřejných prostor.

Do nepravidelné parcely kladli architekti nepravidelné přírodní tvary v podobě krystalů.

Základní údaje o stavbě Kancelářské plochy: 30 000 m 2

Maloobchodních plochy: 10 000 m 2

Počet parkovacích míst: 580

Mezinárodní certifikát LEED Gold