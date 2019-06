Zelené budovy počítají i s ekologicky smýšlejícími zaměstnanci

Centrála společnosti LiveSport, Aspira Business Centre, je první budovou v Česku, která má hned dvě nejvyšší environmentální certifikace, BREEAM Excellent a americký LEED Gold.

V podzemních garážích pamatovali architekti i na kola.

Oba systémy se z části překrývají, nicméně BREEAM klade větší důraz na bezpečné a přívětivé prostředí pro pracovníky stavby a její okolí.

V souladu s ním bylo například 90 % stavebního odpadu během výstavby využito jiným způsobem než skládkováním. V okolí budovy také vzniklo nové prostředí pro okolní faunu, například takzvané broukoviště a přístřešky pro ptáky.

Americký LEED zase více upřednostňuje nízké provozní náklady budovy nebo hospodárné nakládání s vodou. „Všechny tyto aspekty pro nás byly důležité, proto jsme se rozhodli usilovat o oba certifikáty současně,“ říká provozní ředitel Livesportu Patrik Dzurenda.

A doplňuje: „Získat obě certifikace nebylo jednoduché, ale vyplatilo se nám to. Jejich požadavky jsme totiž brali jako vodítko pro vytvoření šetrné a kvalitní budovy, ve které budou naši zaměstnanci rádi pracovat.“

Výstavba podle návrhu Studia acht za stavebního dozoru společnosti PM Group byla zahájena v dubnu 2016 a dokončena v listopadu 2017. Výstavba probíhala systémem Construction Management, tedy bez hlavního dodavatele.

Budova má deset nadzemních a tři podzemní podlaží včetně garáží s 258 parkovacími místy, kde najdete také dobíjecí stanice pro elektromobily. Celková plocha kanceláří je 15 303 m². V budově je také kavárna, restaurace a konferenční sál.

Vodu je nutné chránit

Velký důraz se při hodnocení jednotlivých kritérií LEED Gold certifikace klade zejména na hospodaření se stále vzácnější vodou. Úsporné zařizovací předměty, zejména baterie a toalety, šetří 34 % pitné vody. Díky zadržování dešťové vody se při provozu v budově ušetří až 85 % vody nutné na zálivku okolní zeleně. Centrála LiveSportu je také vybavena automatickým systémem proti havarijnímu úniku pitné vody.

Investor Aspira Business Centre, společnost LiveSport, poskytuje sportovní zpravodajství, tomu odpovídá i interiér.

Celková energetická náročnost stavby, která má deset nadzemních a tři podzemní podlaží, je o 45 procent nižší v porovnání se srovnatelnou kancelářskou budovou bez enviromentálních opatření.

Provozovatel počítá i s podobně „ekologickými“ zaměstnanci, proto budova nabízí také 76 míst pro cyklisty včetně zázemí se sprchami a skříňkami.

Více než tři procenta parkovacích míst umožňuje nabíjení elektromobilů. Velkou výhodou Aspira Business Centre je také skvělá obslužnost MHD, denně tu mohou pracovníci využít 630 spojů včetně metra, a to do 200 metrů od budovy. To výrazně snižuje potřebu využívání k cestě do zaměstnání vlastní automobil.