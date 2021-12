V obývacím pokoji můžete klidně lovit ryby, stačí zvednout desku stolku

Ostrov Sandøya (česky Písečný ostrov) v Barentsově moři má jen kolem 1,5 km2 a sotva 200 stálých obyvatel, pro turisty však představuje ráj bez automobilů, s nádherně čistým mořem i přírodou.

Gustav dokonce ulovil velkou rybu přímo v teple obývacího pokoje.

A tak není divu, že se dvě spřátelené rodiny rozhodly koupit zde budovu bývalé rybárny a předělat ji na společenský prostor i zázemí pro obě rodiny. Jenže tato představa ztroskotala na chybějícím nápadu, jak staré stavení vhodně upravit.

Vše tak měla vyřešit přihláška do pořadu Norské domy snů. Nezvyklá výzva zaujala tvůrce pořadu, a tak se rodiny dočkaly příjezdu i „akce“ týmu designéra Halvora Bakkeho.

Stěny a strop černé, podlaha prosklená

Budovu si tým rozdělil na tři části: jídelní, saunovou a na obývací pokoj. Nebyl by to ani Halvor Bakke, kdyby nešokoval svým barevným pojetím: strop i stěny nastříkal černou barvou. Záměr? Malá (nebo také žádná) okna nahradila velká o rozměrech 2×2 m, takže se výhledy z nich proměnily vlastně ve velké obrazy.

Malá kamínka nahradilo tepelné čerpadlo, takže se designéři mohli opravdu „rozmáchnout“ a nebát se úniku tepla: kromě velkých oken si troufl Ole vyrobit i prosklenou část podlahy. Nejdříve si z loďky zespodu zkontroloval stav mola, na němž stavba stojí, teprve pak si troufl vyříznout část podlahy a nahradit ji skly v ocelových rámech.

Kvůli efektu pohledu na mořskou hladinu (moře je zde tak čisté, že vidíte až na dno) musela být skleněná i deska jídelního stolu s délkou čtyři metry, který na skleněné podlaze stojí. Pouze jeho podnož je vyrobena ze starého dřeva. LED pásky pak s pomocí aplikace dokážou nasvítit prostor pod skleněnou podlahou, podle nálady lze zvolit i barevnost.

Gustav zvolil okna kruhová, protože si vzal na starost vytvořit v domku saunu. Obklad je ze smrkových prken, protože obsahují minimum pryskyřice, na rozdíl od borovice. O tepelnou izolaci se postaraly rámy vyplněné kamennou vlnou Rockwool.

Ze sauny lze dvířky v podlaze a s pomocí žebříku sestoupit rovnou do moře, jeho teplota se v době natáčení pohybovala kolem 1,5 °C.

Ochlazení po saunování je zde však pouze pro hodně odvážné: po zvednutí poklopu můžete po žebříku sestoupit rovnou do studené mořské vody. V době natáčení měla jen kolem 1,5 °C. To ovšem Olemu a Gustavovi nezabránilo saunu si hned vyzkoušet, a to se vším všudy, tedy i s chladnou mořskou vodou.

Třetí část stavby, obývací pokoj, je oddělený od zbývajícího prostoru posuvnou stěnou, na kterou byla použita luxusní tapeta s motivem moře. Kolem něho se tady ostatně točí vše. Dokonce si v teple (v obývacím pokoji nechybějí velká krbová kamna, dům navíc vytápí tepelné čerpadlo) můžete zachytat i ryby.

Stačí zvednout víko konferenčního stolku a „hodit udičku“ dolů. Protože dům je postavený na mole, není to až takový problém. To dokázal i Gustav, který zde velmi rychle ulovil několikakilogramovou tresku.

Jak se staví sen po norsku

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom vždy v neděli od 20:00, reprízy jsou každou středu v 15:55. Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing.

Nová velká okna umožňují nádherný výhled na okolní ostrovy.

Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už nemají prakticky šanci. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.