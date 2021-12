Jak může vypadat interiér majáku: stůl jako pro obry a lustr z plováků

Sourozenci na ostrově vyrostli, do rekonstrukce majáku se chtěli pustit, ale počítali s dlouhou dobou realizace, tak šest let. Halvor Bakke a jeho tým proměnu zvládl za šest dní. Jen místo technické místnosti, kterou chtěli majitelé od něho proměnit, dostal novou podobu celý interiér majáku.

Værøy patří mezi 80 ostrovů, které náležejí do souostroví Loofoty.

Je však nutné přiznat, že střechu a fasádu stavby si Halvor „nechal“ opravit předem. Na proměně spolupracovali i další řemeslníci, kteří třeba vyrobili nové kovové schodiště nebo velký impozantní krb.

Když vadí výška

Hlavní prostor v majáku má úžasnou výšku sedm metrů, což nedělalo Halvorovi radost, přiznal se totiž, že mu vadí dvě věci: výšky a myši. (Těžce tak snášel i momenty, kdy se s týmem vypravil na výšlap na místní horské vrcholky, z nichž je neuvěřitelný výhled na pláže u moře, a Gustav s Olem se odvážně nakláněli dolů).

V majáku se Halvor pustil do proměny malé místnosti nahoře, kde měla vzniknout ložnice. Stěny polepil tapetami připomínajícími textil, prosklená stěna pak oddělila ložnici od malé galerie nad hlavním prostorem.

Z ložnice je možné po kovovém žebříku vystoupit až do nejvyšší části majáku, odkud je nádherný výhled na moře. Halvor tento prostor vymaloval černou barvou a umístil do ní barový pult, od něhož lze se sklenkou vína v pohodlí sledovat okolí, bez ohledu na počasí.

Zatímco Halvoř řešil ložnici, Gustav s Olem vyráběli obrovskou stěnu z prken s dubovou dýhou. Do stěny se podařilo umístit jak kuchyňku, tak také obrovitý a těžký sklopný jídelní stůl pro 16 stolujících. Přibližně 50 sklopných židlí lze uložit do skříněk hned vedle stolu. Majitelé majáku měli totiž představu, že by se v něm mohly konat svatby či malé koncerty nebo výstavy.

Proto také vzniklo v hlavním prostoru pódium, které může posloužit i jako jeviště. Jinak je interiér laděný do hrubého industriálního stylu, který podtrhuje i cortenový plech použitý na impozantním krbu nebo neobvyklý lustr, který si vymyslel Halvor a Ole jej vyrobil: je totiž složený ze skleněných plováků starých rybářských sítí navázaných pomocí dračí smyčky.

Úspěšný sen

Z malého pokoje nahoře vznikla útulná ložnice.

Nové díly Norských domů snů můžete sledovat na Prima Zoom vždy v neděli od 20:00, reprízy jsou každou středu v 15:55. Seriál Jak se staví sen à la chata má v norštině originální název – Eventyrlig Oppusssing, což lze přeložit jako „dobrodružné zlepšení domova“.

Do nové série se přihlásily tisíce lidí, ale jen málokdo uspěje: pro výběr je důležité, aby se proměna stihla do šesti dnů a byla něčím zvláštní, standardní staré dřevěné chaty tak už nemají prakticky šanci. Veškeré náklady jdou za produkcí pořadu a jeho sponzory.