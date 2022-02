Kanceláře pro chlapy, kteří spoutají i skálu. Jsou plné betonu a kamene

Na první pohled jsou kanceláře Strixu strohé a minimalistické. Součástí prostředí inspirujícího k síle a výkonu jsou například gabionový monolitický blok recepce nebo boulderová stěna ve školicí místnosti.

Sítě z ocelových lan jsou kotvené do betonové konstrukce pomocí specifického detailu ocelových trnů, používaných přímo na skále.

Interiér kanceláří je protkaný prvky, jež odkazují k práci firmy působící ve stavebním průmyslu.

„Sítě z ocelových lan kotvíme do betonové konstrukce pomocí specifického detailu ocelových trnů používaných přímo na skále. Na schodišti slouží vypnutá síť jako zábradlí a za čas poroste popínavou zelení,“ říká o návrhu architekt Vojtěch Rýzner ze studia Reaktor.

Panely ze sedmdesátek

V sedmdesátých letech minulého století na kraji Chomutova z panelového systému vyskládali lapidární dům. Fungoval jako zázemí pro mistry, pár THPéček (pro mladší: technicko-hospodářský pracovník) a vrátného v přízemí. Klasická panelová uni stavba bez jakékoliv ambice na to být architekturou. Je vyskládaná z panelového modulu 1,5 × 3 m a ve své samotné podstatě vlastně hodně cool.

Obdélníková dispozice s průběžnou chodbou po celé délce domu jasně definovala prostor. Moduly jeden za druhým a na první pohled jasně daná struktura: kancelář, další kancelář… a uprostřed chodba. Temná chodba od konce ke konci a materiály, které po více než čtyřiceti letech používání mají svoje odslouženo.

Navrhování sbíječkou

„Otevřeli jsme dispozici. Udělali jsme to doslova sbíječkou, protože jinak to ani nešlo. Vybourali jsme, co šlo, a otevřeli prostor v přízemí pro prezentační místnost a firemní kavárnu,“ popisují autoři.

Jaká jiná by měla být recepce Strixu než z kamení? Gabionový monolitický blok recepce jasně odkazuje k tomu, čím se firma zabývá především. Jsou to chlapi na skále. Buď ji bourají, nebo poutají do sítí, nebo zalévají betonem, aby se nesesunula někam, kam nemá.

Už při vstupu k recepci je jasné, že kámen, skály, země a síla jsou určující elementy práce Strixu. A tak i architektů. Kamenný povrch se opakuje na koberci. Textura, kterou navrhli, doplňuje jak recepci, tak odhalený, surový beton stěn.

Tahokov a kari sítě na armování betonu posloužily jako další z materiálových struktur v interiéru. Visí na nich květiny a na stropě fungují jako podhledy, přes které proniká světlo na hlavní středovou komunikaci domem. Podobně jako na skalách roste různá odolná zeleň, i tady architekti pracovali se zelenými rostlinami na zdech.

Beton a šeď nabourává nejen zelená stěna, ale i masivní dubové dřevo. V celém prostoru samozřejmě nepracují jen muži, ale i ženy: interiér je tak sice v surových materiálech a barevnosti, ale květiny změkčují jeho vyznění. Stůl v zasedačce je pořádná fošna, na které se, kdyby na to přišlo, dá s klidem naporcovat prase. Ale stejně tak rozdat úkoly a zadání pro další sanační misi Strixu.

Red boulder

V čele přednáškové místnosti najdete boulderovou stěnu.

„Školicí místnost jsme navrhli na místě několika původních kanceláří. Abychom udrželi skelet nosného systému pohromadě a statik odešel spokojený, vsadili jsme do interiéru masivní ztužující ocelový rám,“ popisuje Vojtěch Rýzner.

Červená, svařovaná konstrukce má několik set kilo a drží pohromadě stěny i strop. V čele přednáškové místnosti vytváří rámec pro boulderovou stěnu. Tady se nehraje na sametovou oponu, ale je potřeba se pořádně chytnout a zabrat… pokud se chcete během pracovní doby trochu protáhnout právě na boulderu.

Na první pohled jsou kanceláře Strixu strohé a minimalistické. Autoři vytvořili prostředí, které inspiruje k síle a výkonu. Betonový monolit narušuje jen kontrastní a výrazná červená grafika a akcenty traverz.

Chomutovská firma Strix má v názvu jméno puštíka obecného (Strix aluco), nočního ptáka z čeledi puštíkovitých. Poznáte ho podle hlasitého houkání (např. „húú hu huhuhuhúú“), ale často vydává i pronikavé „kivik“. Většinou ve chvíli, kdy se začínají hýbat skály a někde se něco sune směrem dolů. Kanceláře Strixu, to je surový beton, demonstrovaná síla a pevně fixované prostředí pro firmu, která ví, co to znamená zabrat. Zabrat a vydržet. Přesně tak jsou kanceláře navržené. Vydrží a přežijí leccos.

Studio Reaktor Architektonické studio, které svou tvorbu zakládá na synergii a silných vazbách mezioborové spolupráce. Skrze dlouhodobé střetávání různých názorů vznikají nová řešení. Do procesu navrhování přimíchává grafiky, krajináře, stavaře a další specialisty spojené s vývojem kvalitního výsledku. Štěpí standardní zadání, taví staré a zajeté koleje, aby se dostali k jádru každého projektu. Nachází cesty, jak zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

