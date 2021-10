Kvalitní nábytek i hračky musí vydržet řadu let. A musí se stále líbit

Už 23. ročník prestižní přehlídky Designblok rozdal o víkendu ceny ve třinácti kategoriích. K nejlepší kolekci nábytku, šperku, bytových doplňků, svítidel či módní kolekci poprvé přibylo i ocenění za udržitelný design.

Vítěz kategorie Nejlepší kolekce bytových doplňků: Space of Space

Právě u vítěze kategorie Nejlepší kolekce nábytku, a to značce Master & Master, byl nejlépe vidět přístup českých designérů, kteří pro ni navrhují.

Lucie Koldová zazářila svou novou židlí Mistra, nepřehlédnutelné byly i novinky od Jiřího Pelcla, například kovový konferenční stolek Coffee Boy či odkládací stolky Gon od Jakuba Pollága.

Minimalistický a hlavně nadčasový nábytek, a samozřejmě kvalitně vyrobený, lze použít takřka v jakémkoliv interiéru, neztratí na své hodnotě ani za řadu let. A tak by to mělo být, věci se nemají kupovat na pár sezon a pak vyhodit někam do sběrného dvora…

Stejně tak lze hodnotit kolekci kovových stolků a doplňků od studia Space of Space (vítěz kategorie Nejlepší kolekce bytových doplňků) či další novinku, úložné boxy od Lockers (vítěz kategorie Nejlepší novinka výrobce). Mezi svítidly nejvíce zaujala světla Luna od designéra Jiřího Krejčiříka.

I ostatní designéři a tuzemští výrobci se v rámci Designbloku, největší přehlídky designu ve střední Evropě, měli čím pochlubit. Ať už šlo novou kolekci umyvadel Yard od Ravaku, asymetrické kování Up&Down od Eduarda Hermanna a Matěje Coufala a kování MINIMAL 2.0 od Romana Ulicha, oboje pro tuzemskou značku M&T, nábytek pro exteriér se značkou Todus, vířivky od společnosti USSPA či bytové doplňky se značku Clap design.

Nebo také hračky KOVAP, které jasně ukazují, že kovové hračky mohou dělat radost hned několika generacím. Vydrží totiž snad všechno. Ke klasice už dávno patří svítidla Brokis, BOMMA, sklo od Moseru či židle a stoly TON. Vše jsou značky, které dnes patří k takzvanému rodinnému stříbru.

Móda a šperky

Své výherce mají také kategorie móda a šperk. Velmi specifický šperk představují brýle, které vytvořilo studio Nastassia Aleinikava pro umělce Patrika Kriššáka. Spolu s dokonalou vizuální stránkou produktu porota ocenila také fakt, že brýle jsou plně přizpůsobené nositeli a reagují na zrakový handicap umělce.

Z módních počinů získal prvenství PÁR, nová značka unisexových sneakers dua Dariny Zavadilové a Jana Klosse. Kolekce pohodlných bot v odvážných barevných kombinacích přinesla svěží „vítr“ na naši módní scénu.

Vítěz kategorie Nejlepší novinka designéra: Lexová & Smetana / kolekce konferenčních stolků SWELL

Napříč obory se každý rok volí také cena za nejzdařilejší instalaci, a to jak z vystavujících designérů a studií, tak výrobců a prodejců. Za designéry zvítězil šperkař Zdeněk Vacek, který v Uměleckoprůmyslovém muzeu představil techniku takzvaného pukování přímo na vystavených špercích i v rámci videoinstalace.

Za výrobce a prodejce zaujala nejvíce instalace QUBUS Design Studia s kachlíkovou abecedou a novými produkty.

Myslitelé ve Vitře

Hlavní cenu letošního Designbloku získal projekt Myslitelé, za nímž stojí značka Vitra společně s katedrou fotografie pražské UMPRUM. Fotografické portréty myslitelek a myslitelů aktivních v našem kulturním prostředí obsadily prostor bývalé počítačové místnosti v Gabriel Loci.

Výběr portrétovaných se zaměřil na kapacity na poli filozofie, sociologie, ekonomie, mediálních studií, literatury, vědy a dalších společenských věd a nenuceně připomíná význam těchto disciplín v extrémních situacích, jakou současný souběh několika krizí bezpochyby je.

Ze škol zvítězil Ateliér keramiky FDU Ladislava Sutnara v Plzni a cenu za mimořádný počin získala výstava Brejle a Okuliare, Design brýlí v Československu kurátora Ondřeje Viceny.

Hlavní cena Designbloku: Myslitelé / Vitra ve spolupráci s UMPRUM

Zcela poprvé Designblok předal ocenění za udržitelný design. Zde zvítězil projekt Balance is Motion, za nímž stojí čtyřčlenný tým včetně designérů Filipa Mirbauera a Marie Niny Václavkové.

Jejich instalace na Designbloku nepředstavila nový produkt, ale vede k zamyšlení nad takzvanými trendy udržitelného designu. Projekt se zaměřuje na materiálové poradenství, pracuje s metodou Life Cycle Assessment, která pomáhá měřit potenciální zlepšení v environmentální stopě produktu a věnují se také produktovému designu.

„Letošní Designblok je tak pro mě důkazem, že design může výrazně přispívat k řešení problémů současné civilizace a zároveň plnit svou estetickou funkci,“ dodává na závěr ředitelka Designbloku Jana Zielinski.



BOMMA - svítidla Phenomena, Uměleckoprůmyslové muzeum

Vítězové

Nejlepší kolekce nábytku: Master & Master / židle Mistra

Nejlepší kolekce bytových doplňků: Space of Space

Nejlepší kolekce svítidel: Jiří Krejčiřík / kolekce svítidel Luna

Nejlepší kolekce šperků: Nastassia Aleinikava studio / kolekce brýlí Vernisáž

Nejlepší módní kolekce: PÁR / kolekce unisexových sneakers

Nejlepší novinka designéra: Lexová & Smetana / kolekce konferenčních stolků SWELL

Nejlepší novinka výrobce: Lockers.cz / kolekce úložných boxů

Nejlepší instalace výrobce nebo prodejce: QUBUS Design Studio

Nejlepší instalace designéra nebo designérského studia: Zdeněk Vacek

Nejlepší školní prezentace: Keramika / Sutnarka

Mimořádný počin mimo kategorie: Brejle a Okuliare, Design brýlí v Československu / Ondřej Vicena

Hlavní cena Designbloku: Myslitelé / Vitra ve spolupráci s UMPRUM

Cena Veolia za udržitelný design: Balance is Motion