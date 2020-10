To nejlepší z Designbloku: uspěla instalace z 222 štaflí i nábytek

Odborná porota ocenila nejlepších produktové novinky, svítidla, nábytek, bytové doplňky, ale i nejzdařilejší módní kolekci či šperky. Mezi oceněnými najdete známá jména, ale i začínající autory. Absolutním vítězem se stal Jan Plecháč, který pro Designblok navrhl hned dvě expozice, tematickou výstavu Vášeň a hlavní instalaci Designerii, složenou z 222 štaflí.

Do výstavy Vášeň obtiskl Jan Plecháč svůj osobní zápal pro motorky.

Ta se objevila v bývalé rajské zahradě Gabriela Loci a nabídla návštěvníkům možnost odpočinout si na gigantické instalaci ze štaflí. Její autor Jan Plecháč využil podle svých slov všední předmět, jako jsou štafle, a hravou formou inspiroval návštěvníky k „většímu nadhledu“, který je ve společnosti potřeba.

Zároveň výstavu připravil v režimu „zero waste“, tedy že po ní nezbude žádný odpad. Po skončení výstavy šly totiž štafle do prodeje a výtěžek putuje na podporu Centra Paraple. Druhým oceněným počinem Jana Plecháče se stala výstava Vášeň, do které obtiskl svůj osobní zápal pro motorky.

Nábytek i porcelán

Český výrobce Todus si odnesl výhru za Nejlepší nábytek, a to kolekci Baza a stůl Branta od belgického Studia Segers, s nímž dlouhodobě spolupracuje.

„Prezentaci značky Todus na Designbloku 2020 jsme se rozhodli pojmout v souladu s letošním tématem, kterým je Vášeň. Naše instalace symbolizovala vášeň pro krásu vstupních materiálů, které pečlivě vybíráme, pro precizní zpracování, ale také vášeň pro design a finální výsledek,“ vysvětluje Pavel Kollarovits ze společnosti Todus.

V jedné části expozice tak byly vystaveny vybrané výrobky v bílé barvě. Toto monochromatické pojetí vycházelo ze sádrových modelů používaných při tvorbě architektonických návrhů, které umožňují nahlédnout na daný model bez rušivých prvků, a vidět tak čistotu forem a tvarů.

Druhá část expozice znázorňovala stejné výrobky, ale v jejich surovém stavu. Tento koncept nabídl návštěvníkům příležitost vnímat krásu zpracovávaného materiálu a sledovat jeho přeměnu ve finální výrobek.

Mezi svítidly porota ocenila speciální akustické podsvícené panely Eclipse od studia Lappa Anny Leschingerové a Lenky Preussové.

Mezi svítidly porota ocenila speciální akustické podsvícené panely Eclipse od studia Lappa Anny Leschingerové a Lenky Preussové.

Nejlepší bytové doplňky, konkrétně textilní produkty, deky, zrcadla i nábytek, vystavila značka IHOR.

Mezi novinkami firem pak zvítězila kolekce SOLO porcelánky Rudolf Kämpf a z designérů slavila vítězství dvojice Michaela Tomišková a Jakub Janďourek neboli studio Dechem, známá především pro nezaměnitelná svítidla, která si tentokrát cenu odnesla za zrcadla a nástěnné objekty. Letos se tato dvojice stala i autory cen pro vítěze soutěže Interiér roku 2019.

V kategorii šperk získala ocenění Maria Kobelova a za nejlepší módní kolekci porota zvolila řadu kabátů Together značky Soolista, jejíž novinka umožňuje pohodlné nošení dětí vpředu nebo na zádech v teple kabátu.

Mimořádným počinem mimo kategorie byla zvolena historická akvizice tvorby českých designérů Moravské galerie v Brně, která nakoupila v koronavirové době díla za 2,5 milionu korun a výběr z nich prezentovala právě na Designbloku.

Neotřelé nápady i interaktivní zpracování tradičně soupeří v kategorii Nejlepší instalace. Mezi výrobci a prodejci zabodovala společná instalace značek Vitra a Křehký, kterou speciálně pro Designblok vytvořil scénograf Marek Cpin.

Za nejlepší módní kolekci porota zvolila řadu kabátů Together značky Soolista, jejíž novinka umožňuje pohodlné nošení dětí vpředu nebo na zádech v teple kabátu.

Nejlépe zpracovanou výstavou mezi designéry byl projekt studia Vobouch, ve které hrály hlavní roli dvě vázy, UV světlo a iluze hloubky prostoru.

O titul za nejlepší instalaci školy se rozhodovalo mezi třemi ateliéry pražské UMPRUM. Nakonec ocenění získal Ateliér keramiky a porcelánu.

„Ceny Designbloku se letos rozhodovaly online. Vybrané kolekce a instalace jsou na špičkové úrovni, jsou to novinky českých výrobců, expozice, na kterých pracovali renomovaní i etablovaní designéři a architekti, produkty, které si zaslouží mezinárodní pozornost. Je to vlastně symbolický závěr letošního ročníku. Mohli jsme představit formou výstavy suverénní práce českých tvůrců, ale velká část jejich slávy se ponese hlavně prostřednictvím internetu. Přesto si myslím, že stálo za to letošní ročník dotáhnout do konce. Jsem hrdá na to, co český design i v době krize dokázal,“ říká Jana Zielinski, ředitelka Designbloku.

A dodává: „Věřím, že design činí svět lepším, a to není málo. Ekologie, sociální problematika, estetická kvalita, měřítka, ke kterým porota letos v rámci Cen Designbloku významně přihlížela. A pokud dokáže design šířit píli, zodpovědnost a cit pro krásu mezi populaci, je jeho role nezaměnitelná.“

Mezi výrobci a prodejci zabodovala společná instalace značek Vitra a Křehký, kterou speciálně pro Designblok vytvořil scénograf Marek Cpin.

Nestihli jste Designblok letos navštívit? Je to velká škoda, ale ještě stále máte šanci: Virtuální podobu můžete zhlédnout na internetu ještě do konce října.