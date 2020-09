Třináct kilogramů brutální něhy. Designérský skvost prověřil umění sklářů

Tvar cen Interiér roku 2019 předpokládal použití kovové formy, tím byla dána i jistá záměrná nerovnost povrchu. Snažíte se odklonit od typické něhy vašich předchozích návrhů a inspirovat se architektonickým brutalismem?

Architektonickými slohy jsme se vysloveně inspirovali již v minulosti, například u kolekce svítidel For You from Czechoslovakia. Tam jsme také poprvé pracovali s kovovými formami a specifickou strukturou, kterou forma sklu dává.

Ceny se udělují v několika kategoriích, liší se nikoli tvarem, ale barvou.

V případě cen pro soutěž Interiér roku jsme nicméně použili tuto techniku poprvé pro vázu, tedy objekt, který má primárně sloužit někde na dosah ruky, a tak jsou zajímavé detaily tohoto skla lépe zřetelné.

Kromě nerovného povrchu jde také o proměnlivé tloušťky střepu, zakulacené hrany, stopy po vypáleném uhlíku a podobně. Máte pravdu, že oproti naší tradiční tvorbě je tento objekt jiný, určitě více organický.

Přes opravdu nemalý rozměr i hmotnost cen (42 cm výšky a 13 kg) se z nich nakonec zmíněná něha absolutně nevytrácí. Vznikla tedy jakási nová fúze kulturní paměti a osobního stylu studia Dechem?

I přes určitý brutalismus, který zmiňujete, jsme se snažili, aby rukopis studia Dechem zůstal této trofeji vlastní. To se snad podařilo s použitím podjímání barevným gradientem, se kterým často pracujeme a které umí dodat i masivním kusům skla jemnost a lehkost.

Soutěž Interiér roku 2019 Uzávěrka soutěže byla 20. února. Vyhlášení výsledků se kvůli koronaviru uskuteční netradičně až 22. září na mezinárodním kongresu o bydlení, architektuře a designu Living Forum v Centru současného umění DOX.

Co pro vás bylo největší výzvou v procesu návrhu, ale i samotné výroby ocenění?

Vytvořit koncept, který je nejenom vizuálně krásný, ale také zapadá svou vnitřní logikou do kontextu ceny. Aby výraz vázy souvisel nějak s interiérem a architekturou. O to jsme se pokusili kvadratickou hmotou a také brusem. Další výzvou bylo přizpůsobit se výrobním možnostem sklárny BOMMA. Tato sklárna má dvě klíčová výrobní specifika, se kterými my v Dechem nepřicházíme často do kontaktu.

Skláři tu nenabírají sklovinu z pánví, ale zpracovávají strojně připravené ingoty. To ovlivňuje celý proces výroby a například i způsoby barvení skla. Druhým specifikem je robotické broušení.

Brus na vázách se z přední a zadní strany zásadně liší. Byli jste při jeho návrhu vedeni pouze estetikou, nebo ukrývá druhý plán?

Chtěli jsme na váze využít unikátní robotické broušení BOMMA a vymysleli jsme proto hustý a precizní rastr z diagonálních linek. Zaměřili jsme se také na průhled. Když zaujmete správný pozorovací úhel, přední a zadní plán brusu se opticky spojí do jedné plochy. To je symbolická práce s prostorem.