Designblok má letos hlavní téma Budoucnost. Design má zlepšit svět

Už jednadvacátý ročník mezinárodního festivalu designu Designblok má totiž jako své hlavní téma Budoucnost. Na výstavišti v Holešovicích v Praze nabízí instalace 348 designérů, módních designérů, výrobců i škol.

Pokud je hlavním tématem Designbloku Budoucnost, pak nemůže chybět Asekol a jeho „Umění třídit“.

Kromě rekordně obsazené výstavy se mohou návštěvníci těšit také na nové formáty doprovodného programu: chystají se dvě mezinárodní konference, řada přednášek pro profesionály v oboru, workshopy i cesty za designem do regionů.

„Celým Designblokem budou letos jako leitmotiv procházet úvahy o budoucnosti. Může design přispět k řešení klimatické krize? Může nastavit bariéru přebujelému konzumu? Může zkrátka pomoci zlepšit svět? Jsou to závažné otázky. Přizvali jsme proto špičkové odborníky nejen z oboru, aby nám pomohli nalézt odpovědi,“ uvedla ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Budoucnost podle Lucie

Na téma Budoucnost vytvořila architekturu hlavní výstavy Designerie ve střední hale Průmyslového paláce Lucie Koldová. Návštěvníci zde najdou třeba vesmírný modul, pohled do budoucnosti práce, roboty, bludiště i vynálezy designérů, které pomáhají v zemích třetího světa.

„Prostor Designerie je řešen jako všeobjímající universum, ve kterém jsou zastoupeny různé oblasti lidského života a práce v jejich aktuálním stavu, a navíc bez hranic a bariér. Cílem konceptu Designerie je ukázat jakýsi pomyslný odkaz budoucím generacím, který bychom v tuto chvíli zanechali. Jde jak o velmi vysoký technologický pokrok, tak o lidskou odpovědnost vůči našim potomkům. Z mého pohledu není možná spokojená budoucnost bez řádně využité minulosti,“ vysvětlila Lucie Koldová.

V Designerii je zároveň umístěna Garden Stage, na které budou probíhat konference i módní přehlídky a výstava jednoho ze dvou hlavních zahraničních hostů, Jaye Osgerbyho pro značku Vitra.

Tři hlavní a zároveň tradiční prostory Designbloku, Superstudio, Openstudio a Art House, nabídnou návštěvníkům instalace firem, designérů a umělců.

Za designem však letos díky podpoře CzechTourism mohou zájemci vyrazit i do regionů; speciální autobusy Designbloku budou vypraveny v průběhu festivalu do galerie 8smička v Humpolci, industriálního prostoru Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou a do tradičních skláren Rückl a BOMMA. Jako vždy se připojují i showroomy a koncept story po Praze. Na návštěvu i speciální akce zvou značky Konsepti, Cihelna Gallery, VOIX, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a řada dalších.

Novinky na Designbloku

Nová řada koupelnového nábytku Module má čelní plochy z voděodolného laminátu, na kterém jsou nalisované květy z posečené alpské louky.

Superstudio se každý rok soustřeďuje na firmy a výrobce. Letos uvede novinky 71 značek z Čech i zahraničí včetně výstavy jednoho ze dvou hlavních zahraničních hostů Johannese Torpeho pro značku Moroso. Výstava nabídne tradičně nové kolekce nábytku, ale i nové pohledy na minimalistické bydlení, samostatný houseboat, pracovní roboty, elektrokola i virtuální realitu.

Z tradičních českých výrobců se představí TON, Brokis, Master&Master, výrobce designového kování M&T, který zde měl premiéru originálního otevírání dveří bez kliky i střelky, Jelínek, Ravak či USSPA s originální vířivkou v kabinetu, jejíž grafiku navrhl Pasta Oner.

Největší tuzemský výrobce koupelnového nábytku Dřevojas předvádí také velmi zajímavý unikát, a to novou řadu nábytku Module. Jeho čelní plochy jsou z voděodolného laminátu, na kterém jsou nalisované květy z posečené alpské louky. Zůstala zachována jak nerovná struktura, tak dokonce aroma lučních květů.

Hansgrohe, My edition, umyvadlo a baterie (červené zlato)

Openstudio pak bude patřit 174 designérům, studiím, školám a módním návrhářům. V levém křídle se rovněž představí výběr nejlepších evropských diplomových prací ve výstavě Diploma Selection a platforma Reflex Stage nabídne každý den doprovodný program diskuzí a přednášek designérů i zahraničních hostů.

Art House s letošním podtitulem Odyssea se odehraje pod kurátorským vedením Danici Kovářové a dvojice Zielinski-Macek. Architektem se premiérově stane Miroslav Vavřina a jeho studio Bittercraft&Com. Návštěvníci vejdou do zatemněného prostoru, který nechá vyniknout devatenácti vybraným objektům.

Mimořádné zastoupení mají holandští designéři; Pieke Bergmans uvede instalaci z neonových výbojů, studio Formafantasma vystaví světelný objekt WireRing a studio Kranen/Gille v instalaci Party nabídne návštěvníkům objekt ze svítících hlav.

Z českých autorů se představí Jakub Berdych Karpelis, studio Dechem ve spolupráci s Karin Zadrick, Sebastian Kitzberger, Dominika Petrtýlová, Jan Kaláb a další. Zážitek v prostoru umocní uměle generovaný vítr a hypnotická videosmyčka rozbouřeného moře.

Pro milovníky módy Designblok nabídne desítky instalací módních designérů a šperkařů v Openstudiu. Na přehlídkovém mole se mohou těšit na hlavní hvězdy módní sekce, ukrajinskou autorku Irinu Dzhus a módního designéra Tomasze Armadu z Polska.

Hideandseek - mobilní dům Jasněnka

V rámci slavnostního zahájení proběhne přehlídka úřadující Grand Designérky roku 2018 Terezy Rosalie Kladošové, v průběhu týdne na mole vystoupí patnáctka nastupujících mladých autorů, finalistů soutěže Designblok Diploma Selection a mladých talentů z Česka.

Velký důraz je letos kladen zejména na dvě mezinárodní konference, které jsou hlavními body programu. Během konference Future na téma Budocunost a jak může design pomoci ve formování kvalitnějšího života v budoucnosti pronesou příspěvek významné osobnosti: galeristka Rossana Orlandi, publicistka a šéfredaktorka Vogue CS Andrea Běhounková, klimatolog Pavel Zahradníček, ředitelka organizace UNICEF Pavla Gomba a kurátorka a ředitelka uměleckoprůmyslového muzea v Hamburku Tulga Beyerle.

Konference Vitra: Desk is Dead se zaměří na budoucnost lidské práce a přístupy švýcarské značky k vývoji kancelářských prostor. Vystoupí CEO značky Vitra Nora Fehlbaum, designérská hvězda z Velké Británie Jay Osgerby, ředitel českého zastoupení Vitra Jiří Zavadil a diskuzí bude provázet kurátor Adam Štěch.