Navrhli katamarán, Vřídelní kolonádu i umyvadla nejen pro Designblok

Na letošním Designbloku v atmosféricky pojaté expozici Vrtiška & Žák představí výsledek nově navázané spolupráce s výrobcem koupelnového vybavení Ravak. Kolekce keramických umyvadel Yard získala název podle odkládací plochy netypicky zapuštěné pod úroveň horní hrany umyvadla.

„Tato jistota definovaná vždy minimálně ze dvou stran dává uživateli možnost utvářet po svém prostor mezi umyvadlem a stěnou. Je to prostě bezpečný dvorek, na kterém můžeme mít uklizeno a čisto,“ vysvětluje s nadsázkou Vladimír Žák.

„Odkládací plocha dřív bývala běžnou součástí umyvadel, k této myšlence jsme se vrátili a posunuli jsme ji dál jejím zapuštěním, abychom omezili míru vizuálního smogu ze všech možných značek výrobků běžně používaných v koupelně.“ dodává Roman Vrtiška.

K představení kolekce si designéři vybrali kryptu v prostoru Gabriel Loci, která jim umožnila hrát si se světlem, zvukem a dokonce i s vůněmi tak, aby se prohloubil dojem z umyvadel na pomezí solitérů a známé klasiky.

Definujeme specifika a stavíme na nich

Roman Vrtiška se koupelnovým projektem pro českého výrobce poprvé vrátil k předmětu svého původního studia na Střední průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Do rodného kraje však jezdí stále častěji díky prestižní zakázce přímo od města Karlovy Vary. Hned jak na ni dojde řeč, je těžké oba designéry zastavit.

„Kancelář architektury města Karlovy Vary nás oslovila se zadáním vytvořit studii, jak by měla vypadat nová podoba emblematické a velmi rozporuplně přijímané Vřídelní kolonády.“ začíná Roman Vrtiška.

„Máme za sebou několik prezentací i setkání s místní veřejností, která je hodně polarizovaná. Starší ročníky, co zažily původní dřevěnou podobu kolonády, která ve Varech stála do konce 60. let minulého století, si nedovedou představit, že bychom vycházeli z mnohými nenáviděné funkcionalistické budovy od architekta Jaroslava Otruby, která nad řekou Teplou stojí dodnes. Nejraději by ji viděli zbouranou,“ říká Vladimír Žák.

Magie vody ve službě designu

„Jeho původní vize však byla tenkrát naplněna jen z části a my jsme se rozhodli vyzdvihnout specifika této stavby a rehabilitovat ji otevřením současnému světu.“ pokračuje Žák.

Otevření světu designéři myslí doslova, protože jedním z jejich hlavních záměrů je odstranění betonového plata přes řeku Teplou a její zpřístupnění veřejnosti. „K řece plánujeme postavit pobytové schody a jsme přesvědčeni, že magie přírodních jevů tolik charakteristických pro přírodní vývěry přitáhne zájem nejen turistů, ale i místních, kteří v centru Karlových Varů zoufale chybí.“ dodává Vrtiška.

Vizualizace: nová Vřídelní kolonáda

Autoři ve studii zároveň plánují obnovit kulturně společenskou funkci budovy Vřídla, aby objekt žil například i ve večerních hodinách. Pozorování měnících se minerálních sedimentů kolem řeky, výbuchů páry, odlesků a šumění vody ruku v ruce s rekultivací okolí, městotvornou programovou náplní a revitalizací jednotlivých prvků současné stavby podle designérů přinese tomuto zásadnímu místu nový život.

Jak vzniká design plachetnice

Voda jako by provázela designérskou dvojici průběžně i ve třetím novém projektu. Zřejmě jako první designéři z Čech v září představili světovému publiku nový katamarán.

„Vznikal těžce a dlouho, na ose mezi Brnem, Prahou a jižními Čechami. Ve francouzském Cannes, na mezinárodním veletrhu, však byl mezi ostatními hned v několika ohledech světově unikátní,“ hrdě vysvětluje Roman Vrtiška.

Plachetnice vzniklá ve spolupráci s konstruktérem Tomášem Jandou a investorem Jaromírem Popkem měla jasně dané mantinely v potřebné hydrodynamice a v konstrukci.

Designéři v případě katamaránu vytvořili loď, která je demontovatelná, a tím pádem i snadno transportovatelná v lodním kontejneru nebo jako přívěs za auto.

Vytvořili jsme tak loď, která je demontovatelná, a tím pádem i snadno transportovatelná v lodním kontejneru kamkoli po světě. Jde o specifický crossover mezi závodním katamaránem a komfortním cruiserem. Splní tak požadavky na rychlou adrenalinovou plavbu i pohodlný pobyt. Třetí výhodou je její provedení kabrio, jak jsme pojmenovali možnost složit střechu v případě hezkého počasí.“ vyjmenovávají hlavní benefity ojedinělého projektu oba autoři.

Katamaran ani výsledná podoba Vřídelní kolonády v nejbližší době pro veřejnost k vidění nebude, nový set umyvadel Ravak ale najdete od 6. do 10. 10. na pražském festivalu designu a módy Designblok.