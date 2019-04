Ve Vyškově se bojí stavby průmyslové haly, může ohrozit dinopark

Podnikatel Dalibor Valín za poslední dekádu dal do kupy pozemky u ulice Kroměřížské. Docílil změny v územním plánu a plochy už nejsou pouze pro rekreační účely, ale stala se z nich průmyslová zóna.

Sehnal belgického investora, firmu VGP Park, s níž plánují vystavět průmyslovou halu přibližně stejně velkou jako dinopark. Ten je na ploše 200 krát 100 metrů.

„Jakmile hala začne fungovat a budou do ní přijíždět kamiony, v křižovatce u vjezdu do dinoparku se zkomplikuje průjezd vláčku. Jde tu i o bezpečí lidí,“ obává se majitel dinoparku Jiří Machálek.

Právě vláček je pro fungování dinoparku klíčový. Návštěvníci se do něj nedostanou přímo, ale musejí nejdříve do zooparku v centru města, odkud je otevřený silniční vláček převeze za město na ulici Kroměřížskou až do „druhohorního“ areálu.

„Spojení s dinoparkem je pro nás klíčové. Z velké části jsme financováni právě dinoparkem, byť jsme příspěvkovou organizací města. Stejně tak hvězdárna. Pokud se trasa vláčku naruší, bude to pro nás katastrofa. Samostatný zoopark neobstojí, rozhodně nedosáhneme takové návštěvnosti,“ upozornila Dagmar Nepeřená, která od loňského podzimu zoopark vede.

Valín, který pozemky už zasíťoval se svou firmou Daval, ale ve výstavbě zásadní problém nevidí. „Je to pozemek v blízkosti dálnice, takže veškerá těžká doprava nepojede přes město, ale rovnou sjede k hale. Není důvod se obávat, že by kamiony, kterých má být dvacítka denně, vláček omezily,“ komentoval obavy podnikatel.

Podotkl, že právě vláček je tím dopravním prostředkem, kvůli kterému doprava ve městě houstne. Ulicemi totiž projíždí rychlostí maximálně 25 kilometrů za hodinu.

Valín navíc už pracuje na rekonstrukci křižovatky, přes kterou vláček do dinoparku zajíždí. „Na vláček nejsou technické parametry, museli jsme si složitě dopočítávat všechny potřebné údaje, aby se v křižovatce vytočil. Navíc si myslím, že investovat do křižovatky mělo město, ne soukromý subjekt,“ dodal.

Problém hvězdárna

Třetí z vyškovských atrakcí je hvězdárna v areálu dinoparku. Ta sice na fungování vláčku není přímo závislá, ale pro svůj provoz potřebuje specifické podmínky.

„Hvězdárna byla vystavěna schválně za městem, kam nedoléhá světlo z pouličních lamp nebo silnic. Jsme v polích, takže máme unikátní pozorovací podmínky. Na pozorování planet nebo hvězd se k nám sjíždějí lidé z celé Moravy,“ popsala ředitelka hvězdárny Dobromila Patáková.

S výstavbou haly hvězdárna podle Patákové přijde o panenské prostředí i pozorovací podmínky. „Podle dosavadních plánů má být hala vysoká jedenáct metrů. V osmi metrech plánuje investor umístit reflektory na osvětlení areálu. Jedna strana bude částečně prosklená, protože v ní budou kanceláře. A k tomuto světelnému balíku se přidávají i světla aut,“ vypočítala.

A ačkoli se ředitelka hvězdárny s Valínem dohodla alespoň na použití méně ostrých zářivek, není to podle ní ideální stav.

„Stavbu řešíme od změny územního plánu před pěti lety. Děláme ústupky, snažíme se, abychom zmírnili její dopad na organizace. Naopak město nám teď začalo připomínkovat územní plán, s čímž se budeme muset vypořádat. Všechny okolní subjekty jsou navíc účastníky všech řízení,“ upozornil Valín.

Nikdo neprotestoval, říká bývalý starosta

S tím Nepeřená nesouhlasí. Třeba na jednání minulý čtvrtek na stavebním úřadě se nedostala. Přítomni však byli městští radní.

„Těžko se dá s něčím bojovat napřímo. V oblasti byla schválena průmyslová zóna, firma získala všechna potřebná povolení. Nešťastné rozhodnutí padlo v minulosti, asi před deseti lety, když došlo ke změnám v pozemcích. Vím, že hvězdárně výstavba nepomůže, ale jaký dopad bude mít denní průjezd kamionů na vláčkovou dopravu, to nedokážu posoudit,“ uvedl místostarosta Josef Kachlík (Volba), který před vstupem do politiky vedl zoopark.

Podle bývalého starosty Karla Goldemunda (ČSSD) jedná Valín podle schváleného územního plánu. „Nikdo z dotčených proti tomu nikdy neprotestoval a nikdy nebyl ani podán návrh na úpravy. Sám jsem svolával jednání, kde byli přítomni jak hvězdáři, tak zoopark. Žádný protest nevznesli, pouze se domluvilo, jaké bude mít hala parametry,“ popsal Goldemund.

V tomto týdnu se Valín, zástupci VGP Park a radní s vedoucími všech organizací sejdou. „Snad najdeme kompromis. Jsem optimista, jednání bylo vždy korektní,“ doufá Nepeřená.

Dinosaury ve Vyškově každé ráno „nastartují“