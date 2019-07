Brno se stává městem důchodců, mladí odcházejí do nových bytů v okolí

Řádově o stovky obyvatel se takto v blízké budoucnosti rozrostou Rosice, Střelice, Oslavany, Pohořelice, Adamov, Sokolnice a další místa v okolí Brna. Městem důchodců se Brno podle prognózy stane za třicet let.



„Za poslední roky stouply ceny nemovitostí natolik, že běžný člověk si nemůže dovolit koupit nový byt za šest nebo sedm milionů, ale my jim můžeme kousek od Brna nabídnout v průměru poloviční cenu,“ říká Dušan Přikryl ze společnosti Gaute, která prodává byty z rezidenčního areálu nad Rosicemi. V první etapě tu vznikne 85 bytů, v další ještě řádově desítky.

„Jsme tam na 40 až 50 tisících korunách na metr čtvereční nového bytu. V Brně se ceny pohybují od 70 do 100 tisíc korun za metr. Přitom se do Rosic dostanete několika cestami za dvacet minut. Byty mají krásný výhled do krajiny francouzskými okny, parkovací místo v ceně, relaxační zónu a mateřskou školku. Takže máme přes devadesát procent zájemců z Brna,“ upřesnil Přikryl.

To potvrzuje i Brňan Ivan Tomášik, který si v rosickém areálu kupuje byt.

„Hledali jsme s přítelkyní nějaké bydlení roky. Chtěli jsme rovnou něco většího, protože počítáme s rodinou. A protože v Brně je situace špatná, rozhodli jsme se nejprve pro domek v Holasicích. Tam to ale nevyšlo. Nakonec jsme objevili Rosice a přijde nám to jako nejlepší volba. Za čtyřpokojový byt se sklepem a parkovacím stáním dáme zhruba 3,8 milionu. Za to bychom v Brně koupili třípokojový byt k rekonstrukci v paneláku,“ poznamenal.

Už nechtějí domy, ale byty

Deset bytových domů se zhruba 240 až 250 byty vzniká i v Pohořelicích, půl hodiny od Brna. Dva domy už jsou před dokončením. A i o ty podle Denisy Lukasové z brněnské realitní kanceláře Hanák & synové, která prodej zprostředkuje, stojí Brňané. Za cenu jednopokojového bytu v Brně koupí v Pohořelicích byt dvojnásobně velký.

„Lidé se dřív orientovali hlavně na rodinné domky. Pozemky v okolí Brna se ale prodávají za dva až čtyři tisíce korun za metr. Když koupíte parcelu za 1,5 milionu, z čeho pak budete stavět,“ ptá se Lukasová, podle níž se právě proto zájem kupců přesunul k bytům.

Další byty nabízí společnost AvrioReal ve Střelicích. „Trend vyhledávat byty nedaleko Brna mohu potvrdit, i když v našem domě mají zájem o bydlení i místní,“ říká realitní makléřka Martina Klimešová. Podle ní se situace v Brně nezlepší, dokud nezačnou pořádně fungovat úřady, které mají povolování výstavby na starosti.

Staví se i na jihozápadním úpatí obce Adamov v lokalitě Ronovská nebo v Oslavanech. Do místní nové Rezidence U Zámku se 63 byty se už začali stěhovat lidé. Polovina z nich je z Brna. A v Sokolnici, která je první obcí po Tuřanech, vzniklo ze staré barokní sýpky VIP bydlení pro 21 rodin.

„Máme tu například dvě rodiny z centra Brna. Byli zapřisáhlí městští lidé, místo je ale okouzlilo natolik, že se rozhodli přestěhovat,“ uvedla Jolana Zouharová, spolumajitelka firmy Baroque loft, která provedla přestavbu.

Starosti se školami i čističkou

Pro obce znamená příliv nových obyvatel o něco víc peněz z daní, ale také starosti.

„Nárůst o 600 až 700 obyvatel, které představují už rozjeté projekty, ještě Rosice unesou. Na případnou další masivní výstavbu ale nemáme přizpůsobenou infrastrukturu. Musíme rozšířit čistírnu odpadních vod, mít dostatek veřejných ploch pro mateřské školy a školu a nevíme, co udělá doprava. To všechno jsou věci, na které developeři moc nehledí, ale které by mohly přinést problémy,“ vysvětluje starostka Rosic Andrea Trojanová (Rosice našima očima).

Podobný názor má i místostarosta Pohořelic Patrik Pařil (ANO). „V zásadě nejsme proti výstavbě, ale musíme rozšířit čističku. Pak uvolníme pozemky pro další výstavbu. Budeme přistavovat školu a hledáme způsob, jak zvýšit kapacitu školky,“ doplnil Pařil.

Na to, jak zastavit exodus Brňanů, hledá recept i samotné Brno. „Nejdůležitější je dokončení nového územního plánu, který by měl začít platit do konce roku 2022. Stávající situaci má ještě předtím zlepšit 150 změn stávajícího územního plánu, které pomůžou nejen rozvoji bydlení, ale také dopravy,“ popsal šéf Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. Díky nim půjde do budoucna stavět byty například v průmyslových areálech ve Slatině nebo Maloměřicích a Obřanech.