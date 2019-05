Brněnské obchodní centrum nabobtná, bude v něm i největší kino v Česku

Zatímco naproti Olympii se teprve plánuje stavba nového hypermarketu Globus, v areálu brněnského obchodního centra Avion u křížení dálnice D1 a D2 už jezdí bagry.

Avion se rozšíří o 14 tisíc metrů čtverečních, což se dá přirovnat k ploše tří fotbalových hřišť. „Už máme dokončené veškeré demoliční práce. Předpokládám, že do týdne, nejpozději do deseti dní začneme stavět,“ prohlásil ředitel brněnského Avionu Petr Navrátil s tím, že modernizace přinese 600 nových pracovních míst.

Je to největší rozšíření obchodního centra v jeho dosavadní dvacetileté historii. Malou část areálu tak sice dělníci ubourali, ale mnohem větší pro dvě desítky nájemců postaví. Hotovou ji mají mít v druhé polovině příštího roku.

„Veškeré stavební práce jsou naplánované tak, že současné prostory nákupního centra zůstanou v plném provozu,“ ubezpečil zákazníky Navrátil.

Do nových prostor Avionu se vrátí například drogerie DM, z jedné části do druhé se přestěhuje obchod s elektronikou Datart a jako novinka přibude hračkářství Pompo.

„Všechny smlouvy ještě nejsou definitivně uzavřené, takže nemůžu prozradit jména všech prodejen. Chceme se však více zaměřit na trávení volného času a gastronomii,“ přiblížil šéf Avionu.

Pro milovníky asijské kuchyně tak mimo jiné otevře restaurace Wok & Sushi se známým konceptem All you can eat, kde za jednu cenu návštěvník sní tolik jídla, kolik zvládne.

Nicméně hlavním lákadlem má být největší a nejmodernější „kinomegaplex“ v České republice. S 19 promítacími sály a kapacitou více než 3 500 míst překoná dosud největší areál na pražském Chodově, který vyrostl v roce 2017.

V Brně jsou doposud dva multiplexy. Velký Špalíček v centru města má sedm kinosálů a méně než poloviční kapacitu, druhý v Olympii z roku 1999 je s deseti sály na dvou třetinách plánovaných míst v Avionu.

Právě z Olympie by se ale provozovatelská společnost Cinema City měla do nového megaplexu stěhovat. „V Olympii jim totiž končí nájemní smlouva,“ prozradil Navrátil.

Zástupci Cinema City se k ukončení provozu kinosálů v Olympii zatím odmítli podrobněji vyjádřit. „Bohužel nemůžu sdělovat detaily obchodní smlouvy. U Avionu ale můžu potvrdit, že výstavbu megaplexu dlouhodobě připravujeme,“ podotkl marketingový manažer Cinema City Robert Švec.

Ani vedení Olympie o odchodu významného nájemníka či jeho případné náhradě nechce mluvit. „Jakékoliv změny ve skladbě obchodů a značek dopředu nekomentujeme,“ řekl šéf centra Jan Pazour.

Podle informací MF DNES však smlouvu v Olympii společnost Cinema City ukončí k poslednímu srpnu.

Co plánují další velká obchodní centra v Brně Rok 2021

Naproti Olympii v katastru Modřic u Brna vyroste nový hypermarket Globus. Celkem se stavební práce budou týkat 87 tisíc metrů čtverečních.

Na stejné straně dálnice D2 jako Globus se rozroste i obchod s nábytkem XXXLutz směrem ke sportovní prodejně Decathlon. Přesný termín dokončení není známý. Rok 2022

Další prodejní plochy vzniknou na jih od Olympie, u prodejny s nábytkem Sconto. Zatím však není jasné, do jakých obchodů tam zákazníci budou jezdit. Rok 2023

Nákupní centrum Královo Pole se dočká výrazného rozšíření o 30 500 metrů čtverečních.

K zemi půjde budova Teska vedle hlavního vlakového nádraží v Brně. Vznikne tam náměstí s několika objekty, v nichž bude hotel, restaurace, obchody či služby.

Chystané výrazné rozšíření Avionu je zatím jen první etapou. Dalších 15 tisíc metrů čtverečních zastaví v příštích letech. „Architekti už zpracovávají studii,“ řekl šéf Avionu Navrátil s tím, že v druhé fázi u obchodního centra vyroste i parkovací dům.

Se současným rozšiřováním nová místa pro auta nevzniknou, podle Navrátila už jich je dost.

Podle společnosti Cushman & Wakefield, jednoho z předních světových poskytovatelů realitních služeb, se developeři v celé Evropě snaží udržet pozice na trhu. Právě proto se zaměřují i na projekty modernizací a rozšiřování.

„Další výstavba obchodních center v tradičním slova smyslu již nebude v takovém rozsahu pokračovat. Na místo toho předpokládáme rostoucí počet projektů přestaveb a rekonstrukcí,“ prohlásila analytička společnosti Silvia Jodlowski.

Investoři se tak podle ní budou spíše soustředit na menší maloobchodní projekty nebo centra, která se stanou místy, kde návštěvníci kromě nakupování můžou trávit také volný čas. S obrovským kinem a restauracemi se tímto směrem nyní ubírá i Avion.