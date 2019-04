Zemědělské plochy u Modřic zastaví do tří let novými nákupními centry

Až sedm tisíc zákazníků denně by mělo v budoucnu přijít nakupovat do hypermarketu Globus, který vyroste přes dálnici D2 naproti nákupnímu centru Olympia v Modřicích. Investor, společnost CTP Invest, jej chce vystavět do dvou let. Vedle hypermarketu má vzniknout i benzinová pumpa nebo automyčka a k tomu 1 220 parkovacích stání.

Pro německý řetězec to bude druhá prodejna na jižní Moravě. Tu první otevřel už na podzim roku 1996 v Brně-Ivanovicích. Globus v Hradecké ulici se tehdy stal vůbec prvním hypermarketem na českém území. V Modřicích ho doplní i další menší prodejny, pro které v nové budově vzniknou nájemní prostory.

„V současnosti nejsou provozovatelé známi. Ze zkušenosti z podobných objektů se dá říct, že se bude jednat například o prodejce novin, časopisů a tabáku, lékárnu, prodej módy, knih, květin, případně drobné provozovny potravinářského charakteru,“ uvedl investor v záměru, který právě nyní prochází posouzením vlivu na životní prostředí EIA. Celkem se stavební úpravy dotknou téměř 87 tisíc metrů čtverečních.

Tento hypermarket ovšem není zdaleka jedinou stavbou, která rozšíří nákupní zónu v Modřicích. Na stejné straně dálnice se přípravuje i rozšíření obchodu s nábytkem XXXLutz směrem k prodejně sportovních potřeb Decathlon.

Další záměr před několika týdny ohlásila developerská společnost Kotona. Ta má stavět prodejní plochy na jih od Olympie u obchodu s nábytkem Sconto, který sousedí s areálem čistírny odpadních vod. Jaké obchody tam budou, ještě není jasné.

Podle záměru má vzniknout 660 parkovacích míst a až 220 nových pracovních míst. Budova bude třípodlažní a předpokládané dokončení je v roce 2022. Pokud se tedy stavba nezdrží. Investor totiž minulý týden požádal o přerušení posuzování vlivu na životní prostředí, protože potřebuje ve svých plánech udělat změny související s dopravním napojením.

Právě doprava je podle Brňanů slabinou obchodní zóny na jih od Brna. Většina návštěvníků tam totiž míří po dálnici D2 přes sjezd, který ústí na silnici mezi Modřicemi a Chrlicemi. A při návratu řidiči tuto cestu používají rovněž, silnice je tak přetížená.

„Olympia by si zasloužila mít svůj vlastní nájezd i výjezd z dálnice. Současné řešení je nedostatečné,“ komentoval to již dříve ve facebookové skupině Stavby a architektura v Brně Marek Chvátal.

A souhlasí s ním i další řidič Michal Špondr. „Už teď je problém najet od Chrlic na kruháč (u nájezdu na dálnici ve směru na Brno, pozn. red.), na kterém je o víkendech téměř nonstop proud aut od Olympie,“ poznamenal.

Podle dalších diskutujících je jih od Brna už obchody přeplněný, uvítali by spíše vylepšení situace na severu města, kde je nabídka obchodů nedostačující.

Daň z nemovitostí pomáhá Modřicím investovat

Pro Modřice je naopak každé další obchodní centrum vítané. Znamená totiž významné přilepšení do rozpočtu. Z obchodní a průmyslové zóny plynou třítisícovému městu na daních velké peníze. Jen daň z nemovitosti činí ročně 18 milionů korun, které Modřice mohou investovat.

„V současnosti například stavíme víceúčelovou sportovní halu za 190 milionů, na kterou jsme nezískali žádné dotace, ale ušetřili jsme na ni právě díky těmto podnikatelským subjektům,“ poukazuje starosta Modřic Josef Šiška (ODS).

Další peníze rozpouští v rozpočtu na běžné opravy chodníků, investice do škol a dalších místních projektů. V přibývajících obchodech navíc řada místních lidí najde práci.

S rozšiřováním nákupních zón se ztrácí kvalitní půda

Negativem modřické zóny je naopak to, že s každým rozšířením zabírá další část kvalitní zemědělské půdy svratecké nivy. Ubývající pole jsou přitom jedním z nejpalčivějších problémů současného zemědělství.

„Za období od roku 1999 do 2017 ubylo v České republice až 77 tisíc hektarů zemědělské půdy, což v průměru představuje úbytek asi čtyř tisíce hektarů ročně a více než 11 hektarů za den,“ uvádí se v Situační a výhledové zprávě Půda 2018, kterou zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Půdu zemědělcům zabírají právě průmyslové zóny, nákupní střediska a sídliště.

