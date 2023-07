Neposlušné řidiče krotí kamery, úsekové měření přidají u měst i na dálnici

Na křížení hlavního tahu z Brna na sever s označením I/43 a silnice směrem na Boskovice se u Sebranic stalo už několik smrtelných nehod. I proto se zde plánuje kruhový objezd. V březnu se dělníci pustili do prvních přípravných prací, tento týden by měli nastoupit už k samotným pracím na přestavbě křižovatky. Nejdříve bude nutné vybudovat provizorní vozovku, po níž budou auta ze směru od Boskovic jezdit. Poté začne stavba samotného rondelu, který částečně vychýlí i dnes rovný hlavní tah. Silničáři počítají s tím, že vše bude hotové do konce roku. (mos)