VIDEO: Nová posila Borhyová zabrala, taneční rekord na Life znovu neodolal

„Letos to bylo hodně zpocené, udýchané, na hranici smrti. Báli jsme se, že už je to hodně lidí, navíc ty prostory se tady nedají nafukovat, ale jsme šťastní, že to dopadlo dobře,“ popisoval na brněnském výstavišti herec a moderátor Ondřej Sokol, který znovu stál v čele tancující masy.

Ta tentokrát v sobotu „trsala“ na písničku We are Family. K celebritám, které se brněnského flashmobu pravidelně účastní, se tentokrát přidala i Lucie Borhyová.

„Musím říct, že její volba pro doplnění tanečního týmu byla naprosto fantastická, protože ona vypadá jako nejvíc sexy disco koule, jakou jsem kdy viděla,“ narážela herečka Eva Decastelo na zářivé šaty známé moderátorky.

„Jsem ráda, že přišlo tolik lidí, vůbec jsem nečekala takovou účast. Byla tady úžasná atmosféra. Opravdu se tady všichni úžasně bavili, do posledního člověka se zapojili do tance a spolupracovali s námi,“ jásala Borhyová.

První ze známých osobností, která se pokusila k hromadnému tanci v Brně strhnout davy, byl před pěti lety Richard Genzer.

V roce 2014 se shromáždilo zhruba 750 lidí, od té doby šel počet účastníků strmě nahoru a na výstavišti se prostřídalo několik slavných jmen. Loni třeba předváděl na pódiu své kreace olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle.