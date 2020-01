Loutkovodiči rozhýbali horolezeckými lany sedmimetrového kovového rytíře

GO a Regiontour ● Otevírací doba 16. - 18. 1. od 10 do 18 hodin 19. 1. od 10 do 16 hodin ● Vstupné Pátek a sobota 17. a 18. 1. Základní 180 Kč Zlevněné 140 Kč Rodinné 280 Kč Neděle 19. 1. Základní 140 Kč Zlevněné (senioři od 60 let) 80 Kč