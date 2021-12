Isteník se s kolegy fasádníky snaží dostat mezi smetánku, hrají Světáky

„Herci měli během zkoušení zakázáno se na film dívat, protože logicky nikdo nebude tak dobrý jako původní protagonisté ve filmu. Vrátili jsme se k původní literatuře a postavili jsme ji na jeviště bez zatížení filmem,“ vysvětluje režisér Stanislav Slovák.

Divadelní adaptace Stanislava Slováka a Jana Šotkovského, která bude mít svou druhou premiéru na Silvestra jakožto součást tradiční, letos už jednadvacáté Silvestrparty, nevychází totiž jen z filmových dialogů, ale vrací se i k původnímu scénáři Vratislava Blažka.

„Některé oblíbené hlášky z filmu tedy v divadelní hře nejsou, a naopak u nás vznikly nové,“ přibližuje dramaturg Jan Šotkovský.

Světáky v divadle nazkoušeli už loni, ale kvůli covidu se premiéra přesunula na letošní prosinec.

Nesmrtelný filmový snímek režiséra Zdeňka Podskalského se začal natáčet krátce po srpnové okupaci v roce 1968. Nálada na place prý byla zpočátku velmi pochmurná a do legrace se nikomu nechtělo, režisér proto dal zejména Jiřímu Sovákovi, Vlastimilu Brodskému a Janu Libíčkovi velký prostor k improvizaci.

„My jsme se při zkoušení do improvizace moc nepouštěli a snažili jsme se vymodelovat tvar hry podle toho, jak je napsaný scénář. Jak si začínáme být jistí v kramflecích, dochází i k drobným improvizacím,“ prozrazuje Petr Halberstadt coby fasádník Skopec.

V tom, jak ho ve filmu ztvárňuje Jiří Sovák, inspiraci nehledal. „Film samozřejmě znám, ale snažil jsem se ho úplně vytěsnit a hlavně se s filmovými představiteli neporovnávat.“

„Snažil jsem se vytvořit jedinečnou postavu ve smyslu toho, jak si sám představuju fasádníka Skopce, jak by mohl přemýšlet a cítit,“ vysvětluje Halberstadt.

V čem se ale film snaží napodobit, je vytvoření atmosféry. „Klíčové pro mě i pro kolegy je, aby na jevišti stejně jako ve filmu bylo cítit hereckou partneřinu a vzájemné napojení, abychom tu káru táhli společně,“ usmívá se a dodává, že zásadní je scénář.

„Ten je opravdu dobře napsaný. A diváci primárně reagují na dobrý humor. Snažím se hereckými prostředky přesvědčit diváky, aby i oni z hlavy vytěsnili film a dívali se na nás jako na nový příběh,“ dodává Halberstadt.

Na jevišti se potká s kolegy Michalem Isteníkem a Jakubem Uličníkem. „Film jsem viděl asi padesátkrát, takže ho znám zpaměti včetně intonací. Na jevišti je to pro mě neustálý souboj mezi napodobeninou pana Brodského a vlastní autenticitou. Když zazní replika, která je stejná jako ve filmu, a řeknu ji jinak, mám pocit, že je to špatně. A když ji řeknu stejně, je to jenom horší,“ dává nahlédnout do procesu zkoušení Michal Isteník.

Děj na jevišti doplní nové písně pro vypravěčskou postavu muže v bílém Lukáše Janotu, který s laskavým nadhledem sleduje pachtění fasádnického tria a s jemnou ironií vše glosuje.

Autorem nových písní, scénické hudby i aranžmá původních filmových songů je Karel Cón, který se též ujal hudebního nastudování. Kapela je na scéně a kromě hraní i spoluvytváří živou dekoraci. Ztělesňuje luxus nedostupného podniku.

Když si poctiví venkovští fasádníci, kteří přijeli pracovat na obnově hlavního města, chtějí trošku vyhodit z kopýtka, rozhodnou se po špatné zkušenosti v luxusním Embassy Baru, že musí být k nerozeznání od pražských lvů salónů.

Kromě hlášek přidali i nové písně

Skopec, Petrtýl a Prouza si proto pořídí večerní obleky a dokonce absolvují lekce společenské výchovy a tance u emeritního profesora Dvorského. Toho v Městském divadle ztvární Ladislav Kolář v alternaci s Lukášem Vlčkem.

Když pak fasádníci převlečení za gentlemany konečně okouzlí tři elegantní krásky, netuší, že ty si podobně jako oni na lidi z velkého světa jen hrají.

Podle dramaturga Jana Šotkovského jde ve Světácích i v dnešní době o stále aktuální téma. „Lidé, kteří se derou někam, kam nepatří, to bude vždy aktuální. I dnes vidíme, kolik lidí si myslí, že si za peníze mohou koupit to, co se koupit nedá. Jde o snahu oklamat osud a stát se něčím, čím nemohu být,“ zamyslel se Šotkovský.

Hlavních ženských rolí se chopily Markéta Sedláčková, Pavla Vitázková a Andrea Zelová v alternaci s Barborou Remišovou. V roli šatnářky se představí Drahomíra Hofmanová.